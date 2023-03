Pregătiri în linie dreaptă pentru Ziua Femeii / Cât costă un sejur de 8 Martie la Băile Felix

Începutul lunii martie este perioada în care femeile se simt cele mai apreciate și răsfățate, iar anul acesta, fără restricții, pentru prima dată după pandemie, pot sărbători în vacanță ziua lor.

cum se cuvine în mai multe zone din țară, hotelierii fiind în linie dreaptă cu pregătirile, în așteptarea turiștilor.

Doamnele și domnișoarele vor avea parte de un sejur cu multă relaxare la piscină, jacuzzi sau spa, iar organizatorii au pregătit surprize nelimitate, muzică, dans, voie bună și preparate alese pentru o mini-vacanță de 8 Martie.

Pregătiri în toi pentru a sărbători Ziua Femeii

Ziua Femeii va fi sărbătorită în mai multe zone din țară, acolo unde turiștii sunt așteptați zilele viitoare.

La Băile Felix, spre exemplu, pregătirile sunt pe ultima sută de metri.

„Turiştii au accesul gratuit pe toată perioada sejurului, la spa, divertisment, aqua zumba”, a declarat un recepționer, potrivit

Administratorul unei pensiuni a anunțat că un sejur variază între 650 și 850 de lei de persoană, tarif în care sunt incluse facilități precum jacuzzi, piscină și prânzul festiv.

„Pe doamne o să le întâmpinăm cu floare şi un pahar de șampanie din partea casei. După care urmează un pachet cu o cină festivă pentru opt martie. O să pregătim o gustare şi un preparat de bază, bazat pe preparate internaţionale”, a spus Cătălin Buz, bucătar, pentru sursa citată anterior.

Turiștii sunt și ei nerăbdători să se întoarcă în zona Bihorului, acolo unde au mai fost și în anii precedenți.

„Şi anul trecut am fost la fel. A fost foarte frumos”, a spus o femeie. „Am fost şi anul trecut de 8 martie. Am fost plăcut surprinsă ca de fiecare dată când am venit aici”, a adăugat o altă turistă.