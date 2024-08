Premieră: Bloomberg a concediat mai mulți jurnaliști pentru publicarea „prematură” a știrilor despre eliberarea lui Evan Gershkovich și au dezvăluit schimbul de prizonieri dintre Rusia și SUA

Evan Gershkovich, reporter la The Wall Street Journal, a fost primul jurnalist american reținut în Rusia sub acuzația de spionaj după Războiul Rece. Foto: Hepta.ro / DPA Images / The Wall Street Journal