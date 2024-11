Președintele Societății Române de ATI, despre cazul de la „Sf Pantelimon”: Nu poate fi vorba doar de o manevrare greșită a Noradrenalinei, ceea ce nici nu e cazul, ci de patologia cu care pacientul s-a prezentat la spital (VIDEO)

Șerban Bubenek, președintele Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, a declarat marți, referindu-se la de la Spitalul Sfântul Pantelimon, că e nevoie de expertize medico-legale complete și definitive care să arate clar ce boli au avut pacienții respectivi.

În opinia sa, e imposibil ca pacientul de 54 de ani invocat în dosar să fi decedat doar pentru că i-a fost redusă doza de Noradrenalină: „Deja pacientul era neresponsiv, cu tensiune 30 de nu se știe câtă vreme, că nu știu exact. După 10 minute, toate organele intră în insuficiență organică”. De altfel, medicul a explicat faptul că reducerea dozelor-mamut de Noradrenalină dacă ele nu și-au făcut efectul după un anumit timp.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Șerban Bubenek, noi explicații despre cazul de la Spitalul Sf Pantelimon

„Trebuie să ne calmăm, să vedem exact care sunt cauzele de moarte a acestor pacienți că în niciun caz nu poate fi vorba doar de o manevrare să spunem greșită a Noradrenalinei, ceea ce nu e cazul, ci de patologia cu care pacientul s-a prezentat la spital, cu ce boli a venit. (…) Aceste lucruri trebuie discutate, sunt pacienți care sunt gravi în clipa în care ajung la spital, cu 1 – 3 – 5 patologii. Ei au niște scoruri de gravitate. Nu le știm că n-am văzut documentele. (…) Ele îți spun care e mortalitatea predictibilă. Nu l-am inventat noi în România, e obligatoriu să folosești un scor de gravitate în ATI. Ordinul 1500 din 2009 spune clar că trebuie să folosești scorul de gravitate.

Noradrenalina nu e decât un medicament din tratamentul stării de șoc și poate fi folosită în doze terapeutice recomandate sau în doze-mamut, mult escaladate peste dozele terapeutice. Noi am văzut niște valori acolo date de tensiunea arterială incorecte și incorect judecate și am spus că nu poți… când tratamentul cu Noradrenalină o perioadă nu și-a atins ținta, omul are tensiune 30, incompatibilă cu viața, nici nu mai curge sânge și ai niște doze enorme, trebuie să revii la dozele recomandate că altfel eventual faci mai mult rău.

Dacă doctorițele n-au consemnat în foaie lucrul ăsta, e un lucru grav. Ele trebuiau să dea comanda și asistenta trebuia să consemneze în foi și să execute comanda. Asta scrie în Ordinul 1500 din 2009. Nu vorbim că asistenta n-ar vrea să facă ceva, că se întrerupe tot lanțul de îngrijire a pacienților. Noi avem un doctor la 35 de paturi și o asistentă la 3 – 4 paturi, deci doctorul nu poate să scrie în toate foile, asistentele trebuie să scrie în foi și să facă tratamentul”, a explicat Șerban Bubenek.

Șerban Bubenek: E nevoie de expertiza medico-legală definitivă

Întrebat dacă e posibil ca reducerea dozei de Noradrenalină să fie cauza decesului pacientului din dosar, Bubenek a răspuns: „Nu cred pentru că deja pacientul era neresponsiv, cu tensiune 30 de nu se știe câtă vreme, că nu știu exact. După 10 minute, toate organele intră în insuficiență organică. Cu cât trece mai mult timpul, nu mai e posibilitatea ca organele respective să se întoarcă din moarte. E vorba de ficat, rinichi, creier, intestine și, până la urmă, și de inimă”.

Profesorul a afirmat apoi că doar expertiza medico-legală definitivă va arăta care a fost cauza decesului. Totodată, acesta a ținut să precizeze că e nevoie de un punct de vedere al unui expert în ATI, iar lipsa acestei păreri acum „e o mare problemă”.