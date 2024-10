Prin ce a putut să treacă un român după ce a lăsat o recenzie negativă la un hotel din Grecia: „Mă trezesc azi cu mail de la avocatul hotelului”

Atunci când mergem în vacanță undeva, ne așteptăm să avem parte de un sejur relaxant și fără incidente neplăcute, însă unii dintre noi au ghinion și se trezesc că hotelul la care s-au cazat nu arată la fel de curat sau îngrijit ca în poze. Printr-o situație asemănătoare a trecut și un român, care a avut o experiență mai puțin plăcută în concediul său din și a decis să lase o recenzie negativă.

Ce mesaj a primit turistul român

Românul a decis să petreacă câteva zile în Grecia, însă ajuns acolo nu se aștepta să aibă parte de evenimente neplăcute. În urma sejurului său, a decis să lase o recenzie negativă despre locul unde și-a petrecut vacanța, conform

După ce a postat recenzia pe Google, avocatul hotelului i-a trimis un mail în care i-a cerut să șteargă comentariul la adresa hotelului, altfel ar fi fost dat în judecată.

„După o excursie in Grecia în care am avut o experiență foarte proastă legată de cazare, am lăsat un review negativ pe Google. Mă trezesc azi cu mail de la avocatul hotelului în care sunt ‘încurajat’ să-mi revizuiesc reviewul altfel mă vor da în judecată”, a scris românul pe rețeaua de socializare Reddit.

Românul nu ar fi avut permisiunea de a posta recenzii negative

Avocatul hotelului i-a transmis românului că din cauza unui articol din termenii și condițiile pe care le-a semnat la cazare, acesta nu are voie să posteze negative.

„Acestea fiind spuse, vă sfătuim să vă revizuiți și să vă reexaminați comentariile și evaluarea mala fides / de rea credință în platforma Google sau vom aduce cazul în fața instanței grecești pentru a obține, în conformitate cu legislația europeană, o compensație de până la 10.000 de euro”, scria avocatul în mail-ul trimis.

„Clauză abuzivă. Evaluarea experienței personale este subiectivă și personală, deci nu poate fi condiționată contractual, fiind încălcat dreptul la exprimare liberă”, a comentat un utilizator Reddit.