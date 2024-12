Prințul și Prințesa de Wales au publicat felicitarea de Crăciun. Ce mesaj ascuns este în spatele imaginii alese

Prințesa Kate și Prințul William au ales să integreze în felicitarea lor de Crăciun o imagine preluată din videoclipul lui Will Warr care anunță sfârșitul chimioterapiei pentru Kate în luna septembrie.

Imaginea aleasă de prinții de Wales arată unitatea, deoarece Kate și William apar alături de cei trei copii ai lor, dar și bucuria sfârșitului unui an dificil.

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal)

În videoclipul postat pe pagina lor de X, familia apare plimbându-se prin pădure, jucându-se, râzând, o imagine diferită de cele tradițional statice ale familiei regale. Astfel, cu această fotografie, Prinţul şi Prinţesa de Wales încheie anul 2024 şi sărbătoresc începutul anului 2025.

A message from Catherine, The Princess of Wales

As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.

The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an…

