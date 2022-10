Propagandiștii ruși se folosesc de live-urile Dianei Șoșoacă! Kremlinul „regizează” protestele anti-NATO, la București (video)

Propagandiștii ruși au distribuit pe rețelele de socializate un live făcut de Diana Șoșoacă, în care senatoarea declară că războiul ruso-ucrainean nu trebuie să fie problema NATO sau UE.

În videoclipul respectiv, politiciana îl amenință pe șeful statului cu închisoarea pentru înaltă trădare și critică decizia privind trimiterea trupelor SUA în România.

”E treaba lor ce fac acolo (Rusia și Ucraina – n.r.). Nu e nici problema României, nici a lui NATO, nici a Uniunii Europene. (…) De aceea, ce vreți să faceți voi, inclusiv NATO, iar proștii noștri de conducători răspund la ordine, este un act de înaltă trădare față de România. Dacă îndrăzniți să băgați România în război, și noi vă vom băga în închisoare pentru înaltă trădare”, i se adresează Diana Șoșoacă președintelui Klaus Iohannis în postarea de pe pagina ei de Facebook.

Romanians do not want to become NATO cannon fodder ‼

👉Protests break out in Romania as people OPPOSED to the transfer of NATO troops to Bucharest and further assistance to Ukraine take to the streets.

