Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a explicat că și în România există riscul să izbucnească incendii de pădure și că un astfel de incident ar putea fi provocat chiar și de o țigară aruncată pe geam fără să fie stinsă sau de la un foc făcut de persoane aflate în drumeții.

Raed Arafat, despre eventuale incendii de pădure în România

„Riscul există. Poate fi prevenit cât de mult posibil dacă nu aruncăm țigări. Și din mașină, dacă ești într-o zonă frumoasă, împădurită, circuli cu mașina, ai aruncat țigara din geam nestinsă și cu asta poți să pornești un incendiu de pădure. Focul care este folosit pentru a pregăti ceva de mâncare în pădure, pentru cei care fac drumeții, nestins. Bineînțeles, căldura mare, lemnul uscat pot duce la apariția unor incendii. Am văzut țări care nu aveau, de regulă, incendii de pădure, cum era Suedia acum doi ani. A avut incendii de pădure foarte grave. Au trebuit să intervină mai multe țări în sprijinul Suediei. Avem țările care, clasic, în fiecare an au incendii de pădure: Grecia, Franța, Portugalia, Italia și acum vedem Turcia, în zona Antalia, care are probleme foarte serioase în zona de sud”, a precizat Raed Arafat, luni seară, la Digi24.

În România, spune șeful DSU, incendiile apar cel mai adesea în Parcul Național Domogled-Valea Cernei, iar în 2021 autoritățile au introdus primele mașini de incendii de pădure.

„În fiecare an am avut mai ales în zona Parcului Domogled, în zona Caraș, Mehedinți. Am mai avut astfel de situații dar restrânse. Intervenția a fost terestră și pe cale aeriană. Anul acesta am introdus primele mașini de incendii de pădure, care au accesibilitate mai bună. N-am dotat cu vreo 30 de mașini. Există un proiect de dotare cu ATV-uri mai mici pentru drumurile de pădure, ca să poată intra acolo tot pentru incendiile de pădure. Suntem în negocieri pentru achiziția a șase elicoptere medii / grele care vor avea toate capacitatea, printre altele, și de stingere a incendiilor de pădure”, a adăugat oficialul.