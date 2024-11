Recalcularea pensiilor, o lovitură pentru mulți vârstnici: „Am leșinat când a venit. Mi-a adus pensia de la 7.300 la 4.800. E posibil așa?”

Noua Lege a pensiilor pe cei care au avut stagii de cotizare mai mici, deși au lucrat în condiții grele de muncă. Este vorba despre foștii mineri, CFR-iști, petroliști și siderurgiști.

Este și cazul lui Vasile Apătroaiei, care a lucrat ca mecanic de locomotivă toată viața. După recalculare, pensia lui nu mai e 7.300 de lei, ci 4.800 de lei. Când a primit decizia, pensionarul a leșinat.

„Mi-era rău, am leșinat când mi-a venit asta ieri. Am fost fochist, la 18 ani dădeam cu lopata la locomotiva cu aburi. Am lucrat numai pe locomotivă, vreo 2 ani și ceva, 3 ani am avut condiții normale, am ieșit la pensie. E posibil domnule așa ceva? S-a muncit corect și munca, știți, în condiții grele. Și uite: mi-a adus pensia de la 7.300 la 4.800. E posibil așa? Uite, uitați-vă aici: nu e nimic. E posibil așa ceva?”, a susținut Vasile Apătroaiei, pentru

De ce sunt afectați de noua Lege a pensiilor cei care au lucrat în condiții grele de muncă

„La cei care sunt în condiții de muncă speciale, cum sunt mecanicii de locomotivă, mecanicii ajutori și mecanicii instructori, aceștia pierd. Se elimină indicele de corecție, acel indice de corecție era aplicat punctajului mediu anual și creștea cu 10- 20-30%, acel punctaj mediu anual în funcție de anul în care s-a ieșit la pensii și de coeficientul de corecție care era în anul respectiv. Scoțându-l, eliminându-l automat rezultă pensii mai mici după ”, a explicat Rodrigo Maxim, președinte Sindicatul pentru Unitatea Salariaților CFR Călători.

La fel se întâmplă și cu minerii. Ei erau declarați cu un stagiu de cotizare complet după 20 de ani de muncă. Numai că acum stagiul complet e de 25 de ani, așa că ei figurează acum cu stagiu incomplet.

Baciu: Pensiile rămân la fel, dar…

Daniel Baciu, șeful Casei de Pensii, a declarat pentru Digi24 că pensiile acestor oameni vor rămâne la fel, numai că vor fi săriți la indexare: „Nu li se mai indexează pentru că au un cuantum mărit al pensiei. Alți pensionari care sunt sub ei trebuie să ajungă la acest cuantum, iar apoi vor crește toți la fel. Numărul de puncte contează. Nu a scăzut pensia. Omul primește aceeași pensie. Oamenii să primească cuantumul cel mai avantajos”.

În total, e vorba de 720.000 de oameni care practic , deci nu le vor fi indexate la început de an cu inflația.