Românii care se mută în blocurile nou construite se plâng că aud toate sunetele de la vecini. „Am impresia că face duș în pat cu mine!”

Românii care se mută în apartamentele din blocurile nou construite trec printr-un adevărat chin din cauza pereților subțiri care fac să treacă orice zgomot de la vecini.

Problema a fost adusă în atenție de un tânăr care a relatat pe Facebook că aude dușul vecinilor și a cerut sfaturi care să îl scape de problemă.

„La apartamentul meu din cauza liftului, o jumătate de dormitor are perete comun cu peretele unde vecinul are baia, așadar de fiecare dată când face duș se aude apa și am impresia că face duș în pat cu mine! Aveți ceva idee de izolare fonică? Ar fi suficient cu limitarea presiunii apei sau direct izolare cu ceva material izolator?”, a întrebat acesta pe grupul Design interior & Amenajări.

În comentarii, autorul postării precizează că pereții sunt din BCA în interior și din cărămidă la exterior.

Nu este singurul care se plânge de astfel de probleme.

„Eu stau de 7 ani în bloc nou, prima dată când am auzit ca strănuta vecinul, am crezut că îi soțul meu (iubitul la vremea aia) și am strigat sănătate și el mi-o răspuns, acum nici nu îi mai bag în seamă, nu mă mai deranjează și am și un băiețel de 3 ani, și cred că deja aude doar el, sau de el nu mai aud nimic, ideea îi că dacă nu mai băgați de seamă nu vă mai deranjează. Și chiar de aude tot, mai ales din baie. La un moment dat era chef la etajul 5 eu stând la 8 și aveam impresia că îs cu mine în apartament.”

„Bine ai venit în club. Noroc că s-a mutat vecinul, că sforăia de ziceai că e cu mine în pat.”