Romprest: Primăria Sector 1 va plăti mai mult la REBU decât în actualul contract de salubritate

Compania Romprest reacționează, după ce în spațiul public a apărut o comparație pe două coloane, intitulată “Cât plătim pentru curățenie?”, pe baza unei analize pe care emitentii materialului o fac asupra executarii serviciului public de salubrizare in Sectorul 1.

Compania atrage atenția că serviciile prestate de către Romprest în luna August 2020 nu au fost platite nici pana in prezent, facturile afente acestor servicii aflandu-se in executare silita, respectiv validare de poprire (datorita refuzului Trezoreriei de a popri sumele in contul de indisponibilizare, conform hotararilor instantelor de judecata).

Potrivit Romprest, valoarea totala a serviciilor prestate de Romprest in luna august 2020, raportata la 20 de zile, este de 6,855,030 lei fara TVA, in timp ce valoarea estimata a serviciilor contractate de Rebu, noua companie care se ocup[ de salubrizare, pentru o perioada de 20 de zile este de 7,663,972 lei fara TVA:

“De asemenea, nici catre REBU nu “platim”, pentru ca aceste servicii sunt ESTIMATE pe baza unor cantitati inventate, care oricum nu reies din nicio documentatie Anexa la Contract. Asta lasand la o parte natura serviciilor contractate, care exced obiectului Contractului si implicit cadrului legal si institutional care a fost clar trasat in Acordul Prefectului pentru declararea starii de alerta. Acord care a facut posibila aceasta achizitie de servicii temporare (?!) de salubrizare.

Tabelele colorate pe doua coloane pot face deliciul retelelor de socializare, dar nu pot reflecta niciodata integral circumstantele si conditiile de derulare ale unui contract de utilitate publica, mai ales atunci cand sunt voit ignorate datele obiective si relevante care stau la baza oricarei analize.

Evident, atunci cand intentionezi sa faci o comparatie, aceasta trebuie facuta intre niste termeni comparabili.

Asa dupa cum v-am obisnuit si in spiritul unei totale transparente, pentru o corecta si completa informare, va prezentam o analiza reala asupra valorii prestatiei Romprest, pe baza cantitatilor de servicii real prestate in cursul lunii august 2020, raportat la durata de 20 de zile, in comparatie cu o valoare estimata a serviciilor care au fost contractate pentru o perioada de timp similara cu Rebu.

Sigur ca analiza este mai ampla, nu se poate realiza pe doua coloane reprezentand valori care nu se stie de unde au aparut.

Dar, relevant pentru cei interesati este, fara indoiala, rezultatul acestei comparatii, pe care il sintetizam mai jos:

Valoarea prestatiilor – Valoarea totala a serviciilor prestate de Romprest in luna august 2020, raportata la 20 de zile, este de 6,855,030 lei fara TVA. – Valoarea estimata a serviciilor contractate de Rebu pentru o perioada de 20 de zile este de 7,663,972 lei fara TVA;

Diferenta este in valoare de 808,942 LEI fara TVA, in plus in noul contract temporar (!) de salubrizare.

In limbajul retelelor de socializare, “platim” mai scump cu 808,942 LEI fara TVA.

Foarte important este insa modul in care se alege sa se faca comunicarea, pe care nu il vom califica noi aici si acum.

Noi adresam doar intrebarea cea mai evidenta:

“Cum se poate ca Valoarea lunara a contractului sa fie de 6,5 milioane lei, cand Valoarea contractului pentru 20 de zile este de 12,9 milioane lei?”