Roxana Bojariu, după vijeliile cu putere de uragan care au făcut ravagii în Maramureș: „Întreaga țară va fi măturată de astfel de furtunui. E vorba de o instabilitate foarte puternică” (VIDEO)

Roxana Bojariu, climatolog, a vorbit despre puternicele vijelii din Maramureș, marți, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac, și s-a arătat de părere că „întreaga țară va fi măturată de astfel de furtuni”.

Roxana Bojariu, pe B1 TV, despre vijeliile cu putere de uragan care au făcut ravagii în Maramureș

Întrebată cum a fost posibil un astfel de fenomen, Roxana Bojariu a spus: „Am avut o circulație prin care fronturile unor cicloni nord-atlantici au ajuns până la latitudini care au atins și teritoriul României și chiar mai departe vorbim de aceste instabilități ce vor merge și mai departe în sud, pentru că întreaga țară va fi măturată de astfel de furtuni și nu numai România, dar furtuni vor înainta inclusiv în zona Peninsulei Balcanice, în nordul Greciei, la început”.

„E vorba, dacă e să analizăm situația, de o instabilitate foarte puternică, ce vine după valul de căldură intens, și evident că la acest amestec de mase de aer, cald, cel de dinainte, și rece, cel adus de sistemul ciclonului nord-atlantic, avem manifestările severe pe care le-am văzut și le vom mai vedea”, a adăugat climatologul.

Roxana Bojariu: Intervin și factorii locali

„Să știți că și factorii locali intervin. Nu avem peste tot exact aceeași intensitate. Depinde și de felul în care e acoperit terenul, depinde și de felul în care sunt construite casele, dar în esență vorbim de instabilități foarte puternice care de fapt au fost inclusiv anunțate cu Cod portocaliu. Știți că suntem pe Cod portocaliu de instabilități în mare parte din țară și Cod galben, practic numai litoralul a rămas verde, până mâine dimineață, așa că va trebui toți să fim atenți, inclusiv la ceea ce se întâmplă în câteva ore, acele nowcasting-uri care ne pot preciza mai bine unde lovește furtuna, intensitatea ei”, a continuat Roxana Bojariu.

Întrebată despre particularitățile acestui an, ea a spus: „Acest an are recorduri de temperatură la nivel global doborâte dintr-o marjă extraordinar de mare față de ceea ce ne așteptăm noi, climatologii. Or dacă la nivel global avem această accelerare a încălzirii, asta înseamnă până la urmă că toate sistemele de vreme, dintr-un loc sau din altul, sunt alimentate cu o cantitate sporită de căldură și de vapori de apă – și de aici manifestările acestea foarte severe”.