Scandal monstru la Spitalul Colentina, din Capitală. Ce ar fi pățit un pacient internat acolo

Un monstru a avut loc la , din Capitală. Rudele unui bărbat, în vârstă de 75 de ani, susțin că acesta a fost legat și chinuit de către personalul medical. Țipetele și amenințările asistentelor au fost înregistrare, după ce pacientul a uitat să închidă un apel telefonic. Următoarea zi, rudele bărbatului au dat buzna în spital, pentru a cere explicații medicilor.

Evenimentele violente care au avut loc între familia pacientului și personalul medical s-au petrecut în secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă a spitalului Colentina. Bolnavul, un bărbat, în vârstă de 75 de ani, din Ialomiţa, a fost transferat aici pe data de 30 septembrie, după ce acesta a suferit un AVC, potrivit .

Înregistrarea telefonică de la care a pornit totul

Înregistrarea apelului telefonic surprinde vocile asistentelor care îl amenință pe bărbatul în vârstă de 75 de ani.

Personal medical: Hai, gata! Te pun să te culci, te-am şi legat. Gata! Adu încoace legătura aia să vezi ce-i facem. Nici nu am cum să nu-l bat.

Pacient: Cum să mă baţi… Chiar nu pot să stau, nu pot să stau aici. Scoateţi-mă că nu mai pot, nu mai respir.

Răspunsul managerului spitalului în urma evenimentelor care au avut loc în ultimele zile

Managerul Spitalului Colentina, Alexandru Iacobescu, susține că vina revine pacientului, pentru că acesta ar fi fost cel care ar fi avut un comportament agresiv, în raport cu personalul medical.

„Din ancheta pe care am desfăşurat-o în cadrul spitaului colegul de salon şi alţi pacienţi vecini mi-au dat cu totul alte declaraţii, că dumnealui a fost cel recalcitrant şi agresiv în acelaşi timp. Probabil or fi, or exista momente de genul ăsta dar de partea de bătaie nu s-a pus problema niciodată”, a declarat managerul spitalului.

Despre modul în care a fost tratat pacientul, Alexandru Iacobescu susține că toate procedurile la care a fost supus bărbatul au fost realizate conform protocoalelor.

„Contenţia s-a întâmplat undeva la 14-15, ei au intrat la 15.45 în afara orelor de vizită. S-a luat legătura la telefon şi cu nepotul, el ştia de această contenţie. Din filmare se vede că sunt braţe de contenţie, faşa este peste acele protecţii”, a adăugat acesta, pentru Antena 3.

Potrivit protocoalelor medicale, un pacient poate fi contenţionat (legat de pat) doar în cazurile în care şi-ar putea pune în pericol sănătatea lui sau a altor persoane, medici ori pacienţi. Se face doar cu materiale speciale, curele din piele, căptuşite cu burete şi este complet interzisă de lege folosirea de feşe, tifon sau sfoară.

Cât despre scenele violente care au avut loc între asistente și familia pacientului, Alexandru Iacobescu declară că personalul medical nu a făcut nimic altceva decât să se apere.

Cum s-a terminat episodul violent de la spitalul Colentina

Scandalul din spital s-a încheiat la secţie. Aparţinătorii bolnavului au fost duşi la audieri şi amendaţi, după ce Poliţia Capitalei a fost sesizată de reprezentanţii spitalului.