Șeful TikTok, audiat în Congresul american / Ce le-a cerut utilizatorilor cu o zi înainte judecarea cazului

Shou zi Chew, președintele director general al , va fi audiat de Congresul american pentru a vorbi despre impactul aplicației asupra copiilor și despre legătura pe care o are cu Partidul Comunist Chinez.

Înainte de a fi audiat, CEO-ul TikTok a încercat să îi mobilizeze pe utilizatorii americani împotriva oamenilor politici care vor să interzică aplicația pe teritoriul SUA.

Mesajul transmis de Shou Zi Chew a devenit viral și a strâns peste 2,5 milioane de vizualizări.

Aproape jumătate din SUA folosește aplicația pentru a crea, împărtăși și a învăța cum să se distreze pe TikTok. Shou Zi Chew susține că aplicația este folosită de peste 150 de milioane de americani.

In his first appearance before Congress, CEO Shou Zi Chew will argue that banning TikTok would hurt small businesses and silence „the voices of over 150 million Americans.”

— Meet the Press (@MeetThePress)