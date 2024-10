Situația urșilor s-a agravat într-o localitate din Brașov: „Îți e cam frică să umbli noaptea”

În plină toamnă, urșii invadează orașele și localitățile din țară. Pomii fructiferi sunt pe rod, fapt care atrage animalele sălbatice. Deși Guvernul a decis în această vară că pot fi împușcați 55 dintre urșii problemă, autoritățile par depășite de situația.

Localitatea din Brașov afectată de urși

Municipiul Sălcele, din județul , este unul dintre locurile cu cele mai multe apariții ale urșilor, mai ales în zonele locuite. Cetățenii spun că nu există zi în care animalele sălbatice să nu se afle pe străzile din municipiu, conform

„În fiecare seară vine. Uite, la casa de acolo. Cam pe la 9. Era într-un pom pe la 4 după masa. Eu ştiu de ce vine…de foame vine, de aia vine. Păi îţi e cam frică să umbli noaptea”, spune un bătrân.

„E plin pe aici de urşi. Unul e mai mare, unul e ursoaică cu pui”. „Sparge gardurile pe acolo, vin la fructe acum că na, mai sunt fructe prin pom…rupe gardurile”, spun localnicii.

În Brașov se află peste 1.400 de urși

Conform celor mai recente date furnizate de Agenția pentru Protecția Mediului Brașov, în județ există peste 1.400 de . Relocarea sau împușcarea exemplarelor periculoase se poate realiza numai după ce primarul convoacă o comisie pe teren, din care fac parte un medic veterinar și gestionarul fondului de vânătoare.

În primele nouă luni ale acestui an, Jandarmeria Brașov a primit 773 de apeluri legate de prezența urșilor în județ. Dintre acestea, doar în cinci cazuri animalele au fost tranchilizate și relocate în alte fonduri de vânătoare.

Jandarmii sunt primii care intervin la fața locului, folosind sirene, petarde și, în cazuri extreme, spray cu piper. Legea nu le mai permite să utilizeze arme cu tranchilizante în astfel de situații.

„Ordonanta 81 prevede ca aceasta tranchilizare in momentul de fata se face doar de catre medicul veterinar si doar la stabilirea de catre comisia care se stabileste in acest sens”, a declarat col. Elly Paliștan, inspector șef IJJ Brașov. În primele nouă luni ale acestui an, trei persoane au fost rănite, în atacuri de urs petrecute în județul Brașov.