Șoferul autocarului implicat în accidentul de la Pasajul Unirii: „A fost ca și cum un tren ne-a lovit. Totul s-a întâmplat într-o secundă” / Avocatul: „Responsabilitățile sunt în altă parte. Înainte de reabilitare, autobuzele treceau fără probleme”

În spitalele din București au mai rămas doi dintre cei mai grav răniți în produs vineri, la Pasajul Unirii din capitala României, scrie presa elenă. Între timp, autoritățile române investighează dacă șoferul autocarului a introdus în GPS datele pentru un autoturism și nu pentru un autocar.

Șoferul a susținut că-i pare extrem de rău pentru cele întâmplate, faptul că a murit un om, dar el nu avea viteză, totul s-a întâmplat foarte repede și nu a putut evita.

La rândul său, avocatul șoferului a declarat pentru presa elenă că limitatorul de înălțime al pasajului a fost prea greu și a atras atenția că mai multe accidente au avut loc la acest pasaj din septembrie, de când a fost redat circulației după reabilitare.

Ce a spus șoferul autocarului implicat în accidentul de la Pasajul Unirii

„A fost ca și cum un tren ne-a lovit. Îmi pare foarte rău pentru ceea ce s-a întâmplat. Nimeni nu l-ar fi putut evita. A fost ca și cum un tren a căzut brusc peste noi,

Nimeni nu credea că vom ieși de acolo în viață. Într-o secundă totul a trecut prin fața mea și am spus ”de aici nimeni nu va ieși viu”. Totul s-a întâmplat într-o secundă. Am urmat pur și simplu traseul pe care mi l-a indicat GPS-ul. Când antena a nimerit în construcție am frânat brusc, dar nu am putut evita accidentul. Nu aveam vitează”, a susținut șoferul autocarului la postul de televiziune Mega, informează Rador citat de

Avocatul șoferului: „Acest pasaj a fost renovat pe parcursul întregii veri. Din septembrie am avut șapte accidente”

Alexandros Matthaiou, avocatul șoferului, a dat de înțeles că , căci mașinile mari încăpeau în pasaj până ca acesta să fie reabilitat. Dacă înainte nu au avut loc accidente, după reabilitare au fost deja șapte, spune el, în doar câteva luni.

„În ultimul moment a trebuit să aleagă pe unde să meargă, într-o fracțiune de secundă a trebuit să decidă. Nu avea viteză. (…) Nu a văzut indicatoarele înainte de a ajunge la pasaj, era doar unul, nu l-a văzut pentru că era un autobuz lângă el. (…)

Șoferul a oprit de mai multe ori pe traseu, nu era obosit, . Acest pasaj a fost renovat pe parcursul întregii veri. Din septembrie am avut șapte accidente. În trecut, camioanele și autobuze treceau fără probleme pe acolo. Limitatorul de înălțime a fost prea greu”, a declarat Alexandros Matthaiou, avocatul șoferului de autocar.

Autoritățile române investighează acum dacă șoferul a introdus în GPS datele pentru un autoturism și nu pentru un autocar, acesta putând fi motivul pentru care autocarul chiar înainte de a ajunge la pasaj. Întrebat în legătură cu acest fapt, avocatul șoferului a răspuns: „Sunt detalii pe care nu le cunosc despre GPS, nu vă pot răspunde”.