Sora românului răpit în Burkina Faso acum 8 ani: Gardienii ziceau despre el că e românul de care nu se interesează nimeni / Cei de la Ministerul de Externe ne-au spus că nu ne pot comunica nimic

Elvira Gherguț, sora lui Iulian Gherguț, în Burkina Faso acum opt ani, se plânge că autoritățile române sunt indiferente față de acest caz și că familia a aflat mai multe informații de la din regiune decât de la statul român.

Ultimele date despre Iulian Gherguț, românul răpit în Burkina Faso

„Ultima dată când am fost la MAE a fost pe 7 aprilie. Am solicitat această întâlnire sub amenințare deoarece de ani de zile ne spun același lucru. Nu e posibil să nu avem dacă e viu sau mort. Doar pe vorbe ne-au ținut ani de zile.

Mi-au arătat un video de 16 secunde din data de 3 decembrie 2021, în care Iulian spune că e bine și transmite salutări familiei. Era cumva fără încredere, ca și cum s-ar întreba de ce mai facem filmul ăsta. Dacă au avut filmul din 2021 nu puteau să ni-l arate? Tatăl meu are 89 de ani, sunt părinți care pentru un minut ar fi vrut să îl vadă”, a susținut Elvira Gherguț, pentru

Ea știe că fratele ei e în viață de la unul dintre ostaticii eliberați recent.

„Cei de la Ministerul Afacerilor Externe ne-au spus că nu ne pot comunica nimic, că nimic nu e sigur, că situația se poate schimba de la o oră la alta. Ne-au mai spus că acest caz este foarte dificil pentru ei de rezolvat deoarece nu cer bani, ci vor la schimb teroriști închiși în state africane. Ne-au mai spus că în 2017 au fost pe punctul de a-l elibera, dar că a trebuit să o ia de la capăt deoarece persoana cu care erau în contact a fost ucisă într-un atac. Din 2017 nu am mai avut niciun mesaj concret”, a mai spus femeia, pentru G4Media.

Un ostatic american recent eliberat vrea să-l ajute pe Iulian Gherguţ

La începutul lunii, unul dintre ostaticii eliberați recent, americanul Jeffery Woodke, i-a transmis lui Iulian Gherguţ un mesaj prin intermediul postului Radio France International, la care ostaticii din Burkina Faso ar avea acces: „Am fost cu Iulian Gherguţ, românul. Nu am putut să-i vorbesc direct. Am stat cu el în acelaşi loc, vreo 14 zile, dar eram separaţi. Am comunicat numai prin semne, cu mâinile, şi i-am promis că-l voi ajuta când voi fi liber. Azi mă ţin de această promisiune. Aş dori să-i transmit un mesaj: Iulian, dacă ascultaţi această emisiune, trebuie să ştiţi că nu ești abandonat, ești iubit de familia şi apropiaţii Dvs, şi de mine, şi lucrăm pentru (eliberarea) ta. Fii curajos, fii curajos prietenul meu”.

Jeffery Woodke a sunat familia lui Gherguț și a spus că el vrea să ajute, dar și guvernul român trebuie să se implice mai mult.

„Ultimele săptămâni ne-au dat speranță”, a mai spus Elvira Gherguț. Ea speră că autoritățile române să ia în calcul această pistă.

Sursa citată mai precizează că poziția oficială a statului român e de a nu plăti răscumpărări pentru cetățenii răpiți.