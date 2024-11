Ștefan Mandachi, unul dintre cei mai cunoscuți suținători ai lui Călin Georgescu, regretă că l-a promovat și votat pe Călin Georgescu: „Recunosc, am greșit”

, care l-a susținut și promovat pe candidatul Călin Georgescu, spune că regretă că l-a votat. Reacția a venit după ce, în ultimele două zile, au început să apară în mediul online mai multe declarații controversate pe care candidatul independent le-a făcut de-a lungul anilor.

Mandachi pretinde că nu știa care sunt viziunile lui Georgescu

Deşi publicase pe reţelele de socializare mai multe mesaje în care îl promova pe Călin Georgescu, ulterior, Ștefan Mandachi, fondatorul Spartan, a şters mai multe postări și a postat un filmuleț pe Facebook unde spune că „a greșit”.

De asemenea, susține că nu s-a informat cum trebuie și că nu a văzut declarațiile controversate făcute de candidatul independent pe care a pus ștampila la primul tur al prezidențialelor.



„Recunosc că am greșit. Nu am verificat toate declarațiile candidatului pe care l-am votat.

Eu, personal, am votat dintr-un sentiment de furie îndreptat împotriva întregii clase politice, vot împotriva sistemului, vont anti-partid, să nu mai aud niciodată cuvântul ăsta.

Am ales un candidat independent, pe care l-am cunoscut cu câteva zile înainte și care părea că se luptă cu acest sistem. Dar chiar și așa, îmi asum vina pentru că nu am făcut verificările necesare.

Cu atât mai mult cu cât am și o comunitate mare de oameni care mă urmăresc. Am tras o concluzie foarte răspicată. Nu rezonez sub nicio formă cu viziunea despre NATO, despre UE, despre 5G. Când auzi cuvântul Kremlin, te sperie. De aceea îmi asum toate consecințele și 100% o să fiu mult mai atent în viitor”, a spus Ștefan Mandachi.