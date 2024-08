Stenograme din dosarul morților suspecte de la Spitalul Sf. Pantelimon din Capitală. Asistentă: „Până sâmbătă dimineața au murit 20”

Conform acestor care au apărut, se pare că situația de la era cunoscută de mai multă vreme.

Ce reiese din aceste stenograme privind situația de la Spitalul Sf. Pantelimon

Jurnaliștii de la au publicat în luna mai o convorbire telefonică între directorul de îngrijiri medicale de la Spitalul Sf. Pantelimon și o asistentă de la terapie intensivă. Aceasta din urmă îi transmitea directoarei că medicii i-au cerut să reducă dozele de noradrenalină pentru pacienți, informează .

Prima convorbire telefonică înregistrată, care pare a fi o continuare a altor discuții dintre Camelia Stamatoiu, directorul de îngrijiri medicale al Spitalului Sf. Pantelimon, și asistentele de la secția ATI, se referă la incidentele din perioada 4-7 aprilie.

A fost o discuție între Camelia Stamatoiu și una dintre asistente, în intervalul 8-10 aprilie 2024. Înregistrarea a fost făcută chiar înainte ca directoarea Stamatoiu să depună sesizarea la Parchet, potrivit cetateanul.net.

Asistentă: Atât de mulți pacienți, ca să eliberăm, ca să aducem UPU… unul dintre ei a decedat….

Directoarea Camelia Stamatoiu: Și 20 sunt de joi până duminică?

Asistentă: Până sâmbătă dimineața au murit 20.

Directoare: Dar, la toți le-au făcut același lucru, cu Noradrenalina, le-a scăzut-o?

Asistentă: Ce v-am scris eu acolo, v-am redirecționat mesajele… în 6 patul 1, în 7 patul… la ăia la toți le-au modificat Nora (n.r. Noradrenalina).

Directoare: Și la alții le-a pus ser în loc de Nora?

Asistentă: La alții le-au pus ser fiziologic, în loc de Nora, da, exact.

Directoare: Dar, cine le făceau asta, medicul sau asistenta?

Asistentă: Medicul. Ne spunea dacă în foaie era trecut cu 20 sau cu 15 (n.r. Noradrenalina) și să meargă cu 1.

Directoare: Doamne fereşte! Iar asistentele ce ziceau?

Asistentă: Noi? Păi, cum să facem așa? Ei pleacă, noi iar le dăm (n.r. Noradrenalina) la 20.

Directoare: Asistentele nu comentează și ele?

Asistentă: Toată lumea comentează… Și pleacă medicul de lângă tine și tu iar îi dai la 20. Dar, dacă se învârte pe acolo… La mine s-a mai întâmplat și îmi ziceau: Ce faci, …? Păi, dacă scrieți în foaie (n.r. foaia de observație), îi las atâta… dar dacă nu scrieți în foaie, eu ce să fac? Eu mă duc la pușcărie degeaba? Dacă vine cineva? Se întâmplă de multe ori să ne pună să modificăm rata (n.r. la Noradrenalina), de exemplu, ei au dat pe 1. Când a venit ora de vizită de la 12.00 la 13.00, am dat-o înapoi, la 15, la 10, cu cât era la pacient (n.r. în foaia de observație). Că în familie sunt unii care se uită, nu știu ei despre ce e vorba, să vadă și ei ceva. Și nu ai de unde să știi cine vine și ce vede.

Directoare: Doamne ferește! Așa ceva… Doctorița Pompilian (n.r. șefa Secției ATI) știe de chestia asta?

Asistentă: Nu știu dacă știe, dar ce, ea nu s-a întrebat câți morți au fost? Nu cred că medicii nu discută între ei. Mi-e imposibil să cred.

Directoare: Doamne, ferește!

Asistentă: Ce, nu știm? Tocmai acum când au modificat și pe ștatul la …, care de abia a intrat ca asistentă la ATI, nu știu cât are, câteva luni… (neinteligibil) Zice: ‹…, eu am doi copii acasă›. Știu, și eu am unul. ‹Ce vor ăștia să facă?› Păi, vor să elibereze secția, nu vezi? Asta vor să facă.

Directoare: Doamne, ferește! Oricum, cum e scandalul ăsta cu…. în cazul în care se aude sau vine cineva peste voi, să spuneți adevărul, să nu le acoperiți!

Asistentă: Noi nu acoperim cu nimic… Dacă te cheamă, să nu spui, să spui că nu știi nimic… Păi, cum să spun că nu știu nimic? Din moment ce te cheamă undeva, nu?

Directoare: Nu, să nu mințiți, să spuneți adevărul.