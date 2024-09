Stenograme din dosarul lui Coldea, Dumbravă și Trăilă. Un intermediar i-a prezentat pe cei doi generali SRI în rezervă drept fondatorii „statului paralel” / Dumbravă: Putem să dăm în jos cu voioșie anii din condamnare

„DUMITRU DUMBRAVĂ: Nu. Haideți să o luăm așa. Deci… una peste alta… judecătorul a fost absolut fair. Dacă era și prejudiciul acoperit, mergea spre minimum, care însemna 2 ani și 3 luni.

HIDEG CĂTĂLIN: Din păcate arabii ăia nu au fost serioși, s-au speriat, au cerut niște referințe la un avocat…

DUMITRU DUMBRAVĂ: Ă… da, în fine. Deci eu vă spun că e…

TOCACI DAN: …[neinteligibil]…

DUMITRU DUMBRAVĂ: Situația se poate schimba la Curtea de Apel…

HIDEG CĂTĂLIN: Și ăia au făcut o…

DUMITRU DUMBRAVĂ: Dar eu sunt într-o situație nasoală față de avocat, vizavi de plățile care trebuiau făcute și nu s-au făcut. E prima dată când mi se întâmplă așa ceva.

HIDEG CĂTĂLIN: Știu.

DUMITRU DUMBRAVĂ: Eu am încercat să-i spun: „Bă, omu’ e așa, nu știu cum.”. O să facem tot posibilul ă… și-o să gândim… de fapt am găsit deja. Aseară am avut o analiză fix pe speța dumneavoastră.

HIDEG CĂTĂLIN: Da.

DUMITRU DUMBRAVĂ: Și-am pus pe hârtie. Avem o rază, o speranță că să vă… se va… veți putea pleca să vă rezolvați problemele… unde…

HIDEG CĂTĂLIN: …[neinteligibil-vorbesc în același timp]… Ăsta e… ăsta da, e atât… Din păcate, din cauza asta… Eu i-am zis și lu’ DAN: „Bă DANE, m-am făcut de tot râsul. Dacă omul era pe…”.

DUMITRU DUMBRAVĂ: Dincolo de bani, acoperirea prejudiciului e foarte importantă, pentru că noi putem să dăm în jos… de unde e ăsta să mai dăm în jos. Dar trebuie neapărat plătit, acoperit prejudiciul.

HIDEG CĂTĂLIN: Să mai dăm în jos ce?

DUMITRU DUMBRAVĂ: Păi, de la ce s-a dat acuma… pedeapsa.

HIDEG CĂTĂLIN: Păi …[neinteligibil]… dăm ceva?

DUMITRU DUMBRAVĂ.: Nu prejudiciu’…

TOCACI DAN: Nu, mă, anii, anii, de la ani!

DUMITRU DUMBRAVĂ.: Ani!

HIDEG CĂTĂLIN: A!

DUMITRU DUMBRAVĂ: Adică putem să mergem jos cu voioșie …[neinteligibil]… Dar trebuie să se întâmple ceva din momentul ăsta… Ei, oricum, de la 10 ani așa cât visa madame… s-a dus către… mai… adică el putea să dea 2 ani și 3 luni pe fiecare faptă. A dat 3 ani, adică a adăugat…

HIDEG CĂTĂLIN: Da. N-a dat …[neinteligibil]… n-a dat …[neinteligibil]…

DUMITRU DUMBRAVĂ: Ca să nu fie…în ton…

HIDEG CĂTĂLIN: Dar de ce…

DUMITRU DUMBRAVĂ.:…partea de jos, partea de jos.

HIDEG CĂTĂLIN: Da. Nu. Cred că a făcut… Mai mult de atât nu știu dacă putea, adică…

DUMITRU DUMBRAVĂ: Dom’le! Bine, ăsta… ca să înțelegeti, deci ăsta i-a fost student lu’… DORU. Deci a fost unul dintre studenții lui buni, care chiar știe carte, știe meserie. A făcut un compromis absolut rezonabil. Adică repet e… dacă putea să meargă pe maxim, dacă voia să meargă pe maxim, putea să dea fără …[neinteligibil]… că nu dă. 10 ani putea să dea. 10 ani cu un spor și cu asta… ieșeau 12 ani, 12 ani, da.

HIDEG CĂTĂLIN: Am întâlnit o expresie acolo, la un moment dat a zis că…

DUMITRU DUMBRAVĂ: Haideți că a fost elegant.

HIDEG CĂTĂLIN: A zis că inteligența sau cel puțin școala nu ar fi permis oricui să facă asemenea…

DUMITRU DUMBRAVĂ: Vă admiră!(…)”.

Discuție între Dumitru Dumbravă și Cătălin Hideg:

„(…)DUMITRU DUMBRAVĂ: Acum eu vă mai spun o chestiune. Orice am putea să facem, să aranjăm acum, în perioada asta …[neinteligibil]… e sfârșit de epocă. Se va schimba, se vor schimba multe în administrație. Se vor schimba adică…credeți-mă! Două, trei luni de zile, mai strângeți din dinți. O să mai… se ducă la vale. După ce se stabilizează lucrurile pe administrație, după aia știm cu cine vorbești: ministru, secretar de stat. E altă treabă. Credeți-mă!

HIDEG CĂTĂLIN: Bun! Și atunci…

DUMITRU DUMBRAVĂ: În administrația locală… altfel… vorbim acuma… Deci eu vă spun că am văzut filmul. Vorbim acuma pe nișa asta, batem palma, facem, primim promisiuni că nu știu ce.

TOCACI DAN: Nu se face …[neinteligibil]…

DUMITRU DUMBRAVĂ: Și după ce se termină alegerile și se reface structura, osatura statului… trebuie să o luăm fix de la zero și avem un mare hanicap, pentru că venim: „A! Păi voi ați fost cu… ăialalții!”.

TOCACI DAN: Exact! (…)”

Discuție între Cătălin Hideg și intermediarul Dan Tocaci, care pretinde că Florian Coldea și Dumitru Dumbravă au legături la nivel UE:

„(…) HIDEG CĂTĂLIN: …dat la unii care nu știu ce… Cică spunea omu’ acolo… A început să spu…

TOCACI DAN: Deci …[neinteligibil]… Ăsta este, cum să spun eu… Când vrei, când vrei, să nu te mai… E o chestie, când vrei: „Dă, mă, ce vrei că nu mă interesează. Dă ce vrei.”. Când… Ci… cine să-i facă ceva? Păi, el dacă te apucă să deschidă 2-3 vorbe că… cade România. Din două… dă două drumuri… două ă… dă 2-3 direcții, cade România, pe safety. M-ai înțeles?

HIDEG CĂTĂLIN:Hai noroc! Noroc! …[râde]…

TOCACI DAN: M-ai înțeles?

HIDEG CĂTĂLIN: Cine dracu’ să mai cadă, mă DANE? Nu vezi, că acum cad ei, mă DANE.

TOCACI DAN: Păi, nu cad ei. Păi, gândește-te ce conexiuni au. Au Uniunea Europeană… cu KOVESI, cu alea…

HIDEG CĂTĂLIN: Păi, mai au, mă DANE?

TOCACI DAN: KOVESI dacă face așa, se… se duce peste ea, ce crezi că… De ce crezi că… Au o putere fantastică. Da’ îi lasă în pace, îți spun eu.(….)”

„(…) HIDEG CĂTĂLIN: N-or mai avea putere, frate.

TOCACI DAN: N-are cum să nu aibă putere, mă. Îi are pe toți la mână.

HIDEG CĂTĂLIN: Nu-i mai ascultă nimeni.

TOCACI DAN: Nu e chiar așa. Nu e chiar așa.(…)”

Discuție dintre Cătălin Hideg, Dumitru Dumbravă și intermediarul Dan Tocaci după pronunțarea hotărârii de condamnare din data de 16.02.2024:

„(…) DUMITRU DUMBRAVĂ: Deci asta-i una cu acoperirea prejudiciului și doi, să rezolvați problema cu asta. Deci și FC-ul are o problemă cu asta…și…și…

HIDEG CĂTĂLIN: Păi, eu nu v-am spus că …[neinteligibil]…

T.D.V.: Păi și…[neinteligibil]…până la urmă?

HIDEG CĂTĂLIN: Eu am…

DUMITRU DUMBRAVĂ: Nu-mi reproșează mie că nu suntem în relația asta. Dar cumva mă simt eu nasol. Pentru că e prima dată când se întâmplă așa ceva. Lucrez din 2018 cu el și nu s-a mai întâmplat.

HIDEG CĂTĂLIN: Aici am vorbit la început v-am spus.

DUMITRU DUMBRAVĂ: Mda!

HIDEG CĂTĂLIN: Că eu nu pot aici. După aia întrebam. Mă duceam la țigani, mă împrumutam. Am zis… Ă… Zice:„Nu!”.

DUMITRU DUMBRAVĂ: …[neinteligibil, vorbește în același timp cu HIDEG CĂTĂLIN]… dar nu trebuia cumva să… adică din… de la prima nu trebuia să mai semnați cu el ceva, nu știu.

HIDEG CĂTĂLIN: Păi, i-am zis: „Uite…!” Eu i-am zis: „Dacă vrei, ți-i aduc aici!” El zice: „Nu! Pe factură.” „Păi n-am, omule, bani. De unde?”

DUMITRU DUMBRAVĂ: Nu, nu.. Nu se fac… niciodată așa ceva.

HIDEG CĂTĂLIN: Păi, vedeți!? Dar credeți-mă…

DUMITRU DUMBRAVĂ: Gândiți-vă că e într-un circuit. Păi vă spun că noi… Ați văzut ce… e colegul luat.

HIDEG CĂTĂLIN: Nu știu.

DUMITRU DUMBRAVĂ: Și eu sunt la rândul meu subiect pe multe… adică se uită lumea să vadă… m-ar… în piața publică m-ar spânzura, să vadă că am ceva cu cash, cu bani negri cu nu știu ce. Deci, eu nu… Încă o dată, îmi iau din banii mei apă, d-asta am și stabilit… Nici… Am plecat acum, am stat o săptămână în Emirate. Totul a fost pe card personal și pe banii mei. Nu vreau să vină ANAF-ul sau cine știe, trimis de nu știu cine, să mă întrebe: „Da’ hai, ce-ai făcut? Cum ai făcut?”

HIDEG CĂTĂLIN: Și în schimb eu… eu am fost foarte prompt și cinstit de la început cu problema asta. Deci cu toată lumea.

DUMITRU DUMBRAVĂ: Nu-i problemă, numai v-am spus.

HIDEG CĂTĂLIN: I-am spus și avocatului, lu’ DORU, lu ’domnul… că eu i-am spus: „Vezi că asta e problema mea, ajută-mă!” Octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie.

DUMITRU DUMBRAVĂ: Însă…

HIDEG CĂTĂLIN: S-a întâmplat. Eu n-am reușit deloc-deloc. Și acuma am toate alea blocate, patru conturi. Am o proprietate, care deja am acuma client la ea, vrea să o cumpere, dar dacă nu îi semnez actele, că vrea… vreau să vând o casă, tot în ideea să-mi deblochez… că și firma are probleme. De abia am avut bani de salarii în 15…

DUMITRU DUMBRAVĂ: Vă cred, că…”.

Tot în contextul hotărârii de condamnare pronunțate de Tribunalul București, numitul Hideg Robertino – Cătălin a avut mai multe întâlniri cu avocatul Trăilă Doru – Florel.

„(…) DORU TRĂILĂ: Fiți atent! O încercăm să facem, să avem …[neinteligibil]… acuma Curtea de Apel clar ă… va decide. Sper să fie clarificat cât de repede posibil și să… să… să… Mie mi-a fost frică și eu i-am transmis ă… șefului, așa. Mie mi-a fost frică o perioadă și d-aia v-am tot bătut la cap, că dacă plecați în perioada aia nu mai veniți înapoi. Și atunci ă…

HIDEG CĂTĂLIN: Asta am mai vorbit, mi-ați mai zis despre…

DORU TRĂILĂ: Cred că v-am spus de vreo 4 ori.

HIDEG CĂTĂLIN: Dar eu v-am spus că nu aveam motive. În al doilea rând, uite, DAN a zis că merge cu mine.

DORU TRĂILĂ: Îhm!

HIDEG CĂTĂLIN: Adică DAN e prietenu’ lu’ BOGDAN care… Prin BOGDAN nu știu cum au ajuns ei acolo…

DORU TRĂILĂ: V-am spus teama… teama, pe care noi am văzut-o, asta a fost, pentru că, la mijloc de an…

HIDEG CĂTĂLIN: … discuții. Și… cumva și prietenu’ lui ă… a promis că suntem oameni sănătoși la cap.

DORU TRĂILĂ: Și vă întoarceți.

HIDEG CĂTĂLIN: Și ne întoarcem. …[râde]…

DORU TRĂILĂ: Eu în locul dumneavoastră aș face așa: mă duc, stau două-trei zile, îmi rezolv niște …[neinteligibil]…, vin înapoi. Două-trei zile. Plec din nou la ăia, știți?

HIDEG CĂTĂLIN: Păi, da, dar dacă pe mine nu m-au lăsat nici… 2 zile, da’ 3 zile.

DORU TRĂILĂ: Dumneavoastră dați mesaju’ că sunteți de încredere.

HIDEG CĂTĂLIN: Păi, și nu le-am…

DORU TRĂILĂ: Pentru că oamenilor le-a fost frică că plecați și că nu mai veniți înapoi.

HIDEG CĂTĂLIN: Nu există chestia asta pentru că…

DORU TRĂILĂ: Pentru că vă zic ce a fost.

HIDEG CĂTĂLIN: …pe mine acum nu mă apără nimeni, ca să știți. Deci, în condițiile…

DORU TRĂILĂ: Mie mi-a zis persoana respectivă, că eu i-am zis așa: „Fii atent! Dacă chiar face chestia asta și el pleacă și nu mai vine înapoi, există soluții să-l aducem fără probleme!”.

HIDEG CĂTĂLIN: Păi, vedeți. Eu nu sunt conștient că lu… lucrurile s-ar fi agravat mai tare.

DORU TRĂILĂ: Asta e, deci…”.