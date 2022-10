Suma șocantă pe care au plătit-o românii pentru o „masă bogată de 8 persoane”, într-un restaurant din Istanbul

O familie de români a trecut printr-o experiență fabuloasă. Aceștia au decis să se răsfețe cu bucate tradiționale într-un restaurant din Istanbul. Clienții au comandat o „masă bogată de opt persoane” și au fost șocați de suma pe care au plătit-o pentru aceasta experiență gastronomică.

Cât costă răsfățul într-un restaurant din Istanbul

O familie de români au dorit să-și împărtășească experiența trăită în Istanbul. Aceștia și au achitat o sumă incredibil de mică. Cele opt persoane au achitat doar 180 de lei pentru o masă copioasă.

„Ieri, în drumul nostru cu mașina spre România, am făcut o scurtă oprire prin Istanbul – cât să ne răsfățăm cu toate bunătățile care ne-au ieșit în cale.

Prețurile sunt jos în continuare, pe aici. O masă bogată de 8 persoane a costat puțin peste 180 de lei, cu 15 lei am luat 8 baclavale mari și pline de fistic iar pentru o croazieră de o oră pe Bosfor am plătit mai puțin de 5 euro/persoană.

PS: și un pahar de suc de rodii pe străzile de lângă Bazarul egiptean costă 10 lire turcesti, adică undeva pe la 3 lei (că văd că acest subiect a devenit cel mai discutat, din toată postarea

PPS: după ce am citit mai multe comentarii, unele deranjant de acuzatoare, revin cu o completare: prețurile scrise de mine nu se referă la zona Marelui Bazar, zonă clar adaptată pentru buzunarele turiștilor.

De data aceasta noi am rămas doar în zona unde am fost cazați, probabil Bronx-ul Istanbulului, dar am mâncat foarte bine și am plătit prețurile de mai sus fără nicio negociere.

Deci , totul e să ieși din zona turistică – ceea ce eu fac cu plăcere ori de câte ori am ocazia”, au povestit românii într-un grup de specialitate.