Sunt șoferi de tir români care câștigă și 4.200 de euro pe lună. Unde se întâmplă asta și cum ajungi la o astfel de sumă

Un șofer de TIR român, celebru pe Tik Tok, angajat la o firmă de curierat din Germania, a dat detalii despre salariul pe care îl câștigă lunar, iar beneficiile extra-salariale nu sunt deloc de neglijat.

Ce salariu are un șofer de TIR în Germania

„Suntem plătiți pe oră, avem 18, 30 euro, sporuri de noapte, sporuri de weekend, bani de concediu, bani de sărbători. Ca să ajungi la un salariu de peste 4.200 de euro brut îți mai lași acolo 15 – 20 de oră la plată și uite așa ai ajuns la 4.000 – 4.200 brut.

Mie îmi trage foarte mult impozit, nu am copii, nu sunt căsătorit și așa iau cel puțin 2.500 în mână, am avut luni în care am luat și 2.900 și 3.000 de euro.

În primele cinci, șase luni o să primești oricum curse foarte ușoare, până îți vei intra în lucru, ca să prinzi șmecheria la toată treaba asta.

Ca și concediu avem așa: 30 de zile de concediu, pe lângă alea 30 de zile mai sunt încă 10 zile, dar alea nu ți le poți programa.

Adică șefa nu poate să zică 100% ‘mă tu pe data aia ai o săptămână concediu, da sau nu?’, aia o să fie ceva spontan, o să zică ‘stai acasă cinci zile sau stai acasă două zile’”, spune românul.