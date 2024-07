Surpriză pe litoral. Cât a ajuns să coste o porție de cartofi prăjiți la Eforie Nord, după scumpiri

Turiștii care au ales să se relaxeze pe au fost avertizați că de la 1 iulie vor crește prețurile.Totuși, aceștia au avut un șoc când am văzut cât a ajuns să coste o porție de cartofi prăjiți.

120 de lei costă 1 kilogram de cartofi prăjiți

Un român care ales să-și petreacă concediul la Eforie Nord a trăit o experiență neplăcută când a fost nevoit să dea 120 de lei pe 1 kilogram de cartofi prăjiți. Acesta și-a postat experiență pe TikTok, unde a prezentat bonul fiscal care arăta prețul cartofilor, potrivit

Postare s-a viralizat rapid, declanșând un val de comentarii. Pentru o porție de de 135 de grame, românul a trebuit să plătească 16 lei.

„120 lei kg? Sunt eu mai orb sau că nu înțeleg. E 4 lei kg de cartofi”, a comentat cineva la vederea fotografiei cu bonul din Eforie Nord.

În Grecia o porție de cartofi costă 8 lei

Un alt internaut am făcut o comparație cu prețurile de pe litoralul romanesc și cele din Grecia, unde o porție de cartofi prăjiți costă 1,5 euro, adică aproximativ 8 lei. „În Grecia doar ce am mâncat o porție de cartofi prăjiți și am plătit 1,5 euro, adică vreo 8 lei”, a scris acesta.

Altcineva a spus că în Orange Beach, Grecia, o porție de cartofi costă 8,5 euro, dar oferta este atrăgătoare dacă mai adaugi ceva la porția comandată – „În Grecia, Orange Beach, dacă cumperi doar cartofi este 8,5 euro porția, dacă îți cumperi hamburger cu cartofi este 9,5 euro”.

„La noi se aplică 500% adaos pe litoral. Românul vrea să se îmbogățească în 3 luni. Asta este mentalitatea, cel care dă este de vină. Mergem la bulgari că ei gândesc altfel, adică pe termen lung”, a tras concluzia un român.