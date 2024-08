Tânără înjunghiată de fostul ei iubit: „Spunea că decât să stau cu altul mai bine mă omoară”

Un tânăr de 28 de ani, din localitatea clujeană Copăceni, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce și-a înjunghiat fosta iubită, potrivit .

Agresorul și fosta lui iubită, alături de care are un copil, au fost împreună mai mulți ani, însă tânăra i-a spus de câteva luni că vrea să încheie relația și că are deja un alt partener.

Tânărul nu a acceptat despărțirea și a continuat să încerce să se împace cu ea, apelând și la amenințări.

În urmă cu câteva zile, pe fondul consumului de alcool, fostul iubit a atacat-o cu un cuțit, provocându-i mai multe răni la gât și la mâini. Actualul partener al fetei i-a sărit în ajutor și a sunat la 112.

„I-am spus din luna mai că nu mai vreau să stau cu el că mi-am găsit pe altcineva și de acolo l-a luat gelozia. N-a vrut să accepte. Spunea că decât să stau cu altul mai bine mă omoară. S-a pus în fața mea. Era băut. I-am spus să se dea la o parte, n-a vrut. Și eu m-am luat și m-am dus așa pe lângă el. L-am ocolit și am fugit. A fugit după mine și când m-a tras de păr, m-a pus jos pe drum, am strâns din dinți și am zis că sunt gata”, a declarat victima pentru .