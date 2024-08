Țara din Europa cu cele mai periculoase, urâte și depresive orașe, potrivit unui împătimit al călătoriilor

Un german în vârstă de 22 de ani, de profesie jongler, este un împătimit al călătoriilor și a vizitat 190 de țări, din cele 195 din lume. Acesta a realizat un top cu cele mai urâte orașe, unde a nominalizat și o țară europeană.

Luca Pferdmenges, în vârstă de 22 ani, a reușit până acum să viziteze 190 de țări, începând cu vârsta de 15 ani. Sfatul său pentru turiștii care își doresc să descopere este să nu viziteze cele mai populare destinații de vacanță,potrivit

„Nu mergeți doar în Franța, Italia, Grecia și Spania. Există alte 40 de țări care merită explorate”, susține Luca.

Tânărul călător s-a declarat surprins de faptul că multe țări mai puțin populare sunt ignorate de turiști. „Este surprinzător cât de puțin recunoscute sunt locuri precum Muntenegru sau Slovenia. Acestea sunt unele dintre cele mai frumoase țări din lume – și ieftine – dar nimeni nu le vizitează”.

Tânărul a explicat care sunt, după părerea lui, cele mai nesigure țări și a nominalizat țara aflată la coada preferințelor sale, anume .

„După părerea mea, aici te simți foarte nesigur noaptea – și mă refer la Bruxelles. Și multe dintre orașele belgiene sunt, de asemenea, destul de urâte. Gri și depresive, mai ales iarna”, a spus Luca.

„Evitați Bruxelles Nord noaptea. Dar nici Parisul, Londra sau Frankfurt nu sunt mult mai bune noaptea!”

