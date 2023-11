Teroarea războiului se răspândește în Rusia. Atac cu drone în Kursk și Moscova

Teroarea războiului se extinde în Rusia. Gara din Kursk, dar și capitala Moscova au fost vizate de ucraineni în atacuri cu drone.

Orașul Kursk, situat la granița dintre Rusia și Ucraina, a fost zguduit de un atac neașteptat – o dronă militară ucraineană.

🇷🇺At the Kursk railway station, the main consequences of a night strike by a Ukrainian drone were eliminated – Governor Starovoit

The fire was put out at 3:46 am. The roof, facade, and first platform were damaged. Also, as a result of the blast wave, there is damage in the…

— Zlatti71 (@djuric_zlatko)