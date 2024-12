Dan Grecu a murit la 74 de ani. A fost primul campion mondial al gimnasticii românești (VIDEO)

Dan Grecu, primul campion mondial al gimnasticii românești, a murit la vârsta de 74 de ani. Anunțul a fost făcut de fiul său, Alex: „Odihnește-te în pace, dragul meu tată! Noi te iubim”.

Ce performanțe a avut Dan Grecu

Grecu a participat la trei ediții ale Jocurilor Olimpice – Munchen 1972, Montreal 1976 și Moscova 1980 – și a cucerit medalia de bronz la inele în Canada, în ciuda faptului că a concurat accidentat, amintește

Atunci, el a avut nevoie de o injecție cu un anestezic, permisă de regulile medicale, pentru a putea evolua. „O seringă mare cu xilină, strâns bine la mână. Am mers la inele, am făcut mai slăbuț și am luat locul trei. Bun și ăsta”, a povestit el, citat de Newsweek.

Dan Grecu a fost primul campion mondial al României, în 1974, la Varna, reușită acompaniată de argintul de la Fort Worth 1979 și bronzul de la Strasbourg 1978. De asemenea, primul campion european, la Berna 1975, după argintul din 1973, de la Grenoble.

La Moscova a suferit o ruptură musculară de biceps chiar în timpul finalei de la inele, iar asta i-a pus până la urmă capăt carierei.

În 1984, a devenit antrenor și mulți ani a pregătit lotul național masculin. Sub îndrumarea sa, gimnaștii români au cucerit multe medalii, inclusiv titlul olimpic al lui Marius Urzică la Sydney 2000, la cal cu mânere, și singura medalie cu echipa, bronz la Atena 2004.

Dan Grecu: Gimnastica a fost viața mea

„Am participat la 9 ediții ale Jocurilor Olimpice și am văzut în sală sportivi care au realizat rezultate de excepție. Gimnastica a fost viața mea, iar munca și dedicarea au fost cheia succesului. Am trăit ca sportiv pentru a câștiga și ca antrenor pentru a crea echipe. Le sunt recunoscător celor care mi-au fost alături în carieră, familiei si sportivilor pentru că au înțeles că munca bate talentul”, a declarat, în aprilie anul acesta, Dan Grecu, la Sport Total FM.

Tot anul acesta, Dan Grecu a primit Colanul de Aur din partea Comitetului Olimpic și Sportiv Român.