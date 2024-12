Tradiții și obiceiuri în Ajunul Crăciunului. Cum să atragi norocul în noul an

În noaptea de Ajun, tradițiile și obiceiurile sunt învăluite de magie și simbolism, iar multe dintre acestea sunt legate de norocul în dragoste, sănătate și protecția spirituală. Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri este sărutul sub vâsc. Se spune că, dacă te săruți sub această vei avea noroc în dragoste pe parcursul întregului an.

De asemenea, se consumă mere, deoarece se spune că acest fruct aduce sănătate pe tot parcursul anului.

În multe gospodării se pune usturoi pe masă și la ferestre, având rolul de a alunga spiritele rele, farmecele și de a proteja casa de influențele malefice, potrivit .

Colindătorii din Ajunul Crăciunului – semn de noroc și belșug în casă

În Ajunul Crăciunului, un obicei străvechi al românilor este , iar cei care primesc colindători în această noapte sunt considerați norocoși, având parte de belșug și prosperitate în casa lor pe tot parcursul anului.

Acest obicei este strâns legat de tradițiile populare, care consideră că prin colindat, cei care vin cu urări de sănătate, noroc și belșug ajută la protejarea casei și atrag energia pozitivă. Colindătorii sunt văzuți ca mesageri ai divinității, iar primirea lor este un semn de bun augur.