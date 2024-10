Trei motocicliste au intrat pe contrasens într-un TIR. Accidentul dintre Năvodari și Corbu a fost surprins de o cameră de bord (VIDEO)

Trei motocicliste au intrat în coliziune cu un TIR, luni dimineață, între localitățile Năvodari și Corbu, iar accidentul a fost surprins cu o cameră de bord, potrivit .

Accident pe contrasens cu un TIR

Accidentul s-a produs luni dimineață. Imaginile surprinse de camera de pe bordul unei mașini din trafic arată că la un moment dat, într-o curbă la stânga, o motociclistă pătrunde pe contrasens și se izbește de un autotren.

Impactul a proiectat-o în alte două motocicliste.

Cele trei femei rănite în accident, care au vârste cuprinse între 37 și 56 de ani, au fost preluate de cadrele medicale și au fost transportate la Spitalul Județean de Urgență Constanța. Reprezentanții unității sanitare spun că victimele erau policontizionate, conștiente, cu stare generală stabilă și cooperante.

Ce spune soțul uneia dintre motocicliste

Andrei Chica, soțul uneia dintre victime, a vorbit despre cele întâmplate.

„Eu eram în față, am depășit, am mers drept, am trecut de curbă iar în spatele meu grupul de trei prietene au acroșat un TIR care circula pe contrasens. Au făcut curba, dar din cauza unei viteze puțin mai mari nu și-au dat seama cât de strânsă era curba și au intrat puțin pe contrasens. Două sunt stabile, nu au fracturi. Agravant a fost că cele din urmă au venit peste cea din față, cea care a acroșat tirul. Are fracturi la ambele mâini, la un picior și o sângerare internă la splină. Veneam de la Vadu unde am petrecut câteva zile la cort”, a declarat bărbatul, potrivit .