Trei ucraineni au fugit de încorporare în România. Doi dintre ei au fost găsiți de Salvamont. Al treilea a murit de frig (VIDEO)

Trei au fugit de încorporare în România, doi dintre ei fiind recuperați din Munții Maramureșului de către salvamontiști și polițiști.

Doi ucraineni, recuperați din Munții Maramureșului

Inițial, alarma a fost dată pentru un ucrainean.

„Apelul venit prin 112 de la sotia baiatului de 22 ani ratacit in munti a mobilizat echipele Salvamont si Politia de Frontiera.

Acesta a plecat de ieri dimineata de acasa in urma primirii ordinului de incorporare si i-a spus sotiei ca va incerca sa ajunga in Romania cu orice pret. Baiatul nu a mai putut fi contactat azi, nu are semnal la telefon, e echipat de iarna si ultima locatie pe care a obtinut-o sotia lui a fost acum 3 ore , acesta fiind se pare deja in Romania nu departe de zona de frontiera cu Ucraina.

Echipa de prim raspuns a SPJ Salvamont Maramures impreuna cu o echipa a Politiei de Frontiera se pregatesc sa urce pe munte pentru a verifica locatia (asupra careia avem dubii ca ar fi exacta)iar pe urma se va verifica valea pe care baiatul ar fi putut cobori , pe o distanta de aproximativ 12 – 14 km.

De asemenea o echipa de suport a SPJ Salvamont Maramures este in asteptare si va actiona in caz de nevoie”, preciza Maramureș pe Facebook.

Cu toate acestea, autoritățile au recuperat doi.

Aceștia au fost predați echipajelor medicale venite in sprijin.

Ce s-a întâmplat cu al treilea ucrainean

„Echipele de cautare salvare ale SPJ Salvamont Maramures impreuna cu colegii de la Politia de Frontiera Poienile de sub Munte au reusit sa gaseasca 2 cetateni ucrainieni , unul din ei fiind baiatul de 22 ani pentru care s-a dat alarma. Al treilea ucrainean (din spusele celor 2)nu a mai trecut frontiera intorcandu-se din drum”, conform sursei citate.

Cu toate acestea, ulterior, bărbatul a murit îngheţat pe munte, el fiind, probabil, abandonat de ceilalţi doi

„Soţia unuia dintre cei trei tineri, care a alertat autorităţile române, a precizat că soţul ei, dar şi ceilalţi doi tineri au părăsit Ucraina, plecând spre România, imediat ce au primit ordinul de încorporare. Din păcate, au ales să traverseze unul dintre cele mai dificile locuri din Munţii Maramureşului”, a explicat Dan Benga, pentru .

Potrivit acestuia, tânărul ucrainean decedat a fost găsit de poliţiştii de frontieră în albia unui râu, la o distanţă foarte mică de ceilalţi doi, recuperaţi de echipele de salvatori pe munte.

„Tânărul ucrainean, care are puţin peste 20 de ani, a fost găsit de poliţiştii de frontieră la mai puţin de 800 de metri de ceilalţi doi parteneri de drum. Dacă aveam de la început mai multe informaţii clare de la cei doi, cred că l-am fi putut salva, pentru că aveam toate echipamentele necesare unor asemenea situaţii. Sincer, regret tragedia şi îmi pare rău că nu l-am putut salva pe tânăr. Pe munte, niciodată, nu abandonezi pe nimeni, indiferent de situaţie”, a adăugat Dan Benga.