Trucurile care te ajută să ai facturi mai mici la gaze. Iată ce trebuie să faci pentru a avea un consum mai mic la căldură (VIDEO)

TikTok-ul a devenit o sursă de inspirație și de ponturi pentru multă lume. De acolo poți afla diverse lucruri, unele folositoare, altele sunt, de fapt, niște lucruri false, realizate doar pentru a crea multe vizualizări și a face bani de pe urma lor.

Însă, cum vremea rece se apropie să se instaleze, au apărut pe TikTok mai multe trucuri de a reduce consumul la gaze, pentru a nu plăti uriașe.

Iată câteva dintre trucurile pe care puțini le știau pentru a plăti mai puțini bani pe ile la gaze.

Un lucru important și simplu pe care ar trebui să îl facem pentru a reduce consumul de gaz este să reglăm căldura și apa caldă la o temperatură optimă.

„Fiind o centrală în condensare, temperatura la căldură nu va depăși 55 de grade Celsius. Dacă depășește 55 de grade nu va mai fi eficientă, nu mai face condensarea eficient. Atunci o vom lăsa la 48 de grade temperatura apei calde”, a precizat un utilizator, pe TikTok.

Un alt utilizator care ar fi un instalator, a prezentat un truc, care spune că, de obicei, funcționează.

„Dacă centrala ta scoate aburi pe tubulatură s-ar putea să pierzi bani consumând prea mult gaz. Uite ce trebuie să faci. Să zicem că ai o centrală în condensare, atunci mergi la panoul centralei (…) Aici avem un buton pentru a controla temperatura pe tur. Ar trebui să aibă o imagine mică cu un calorifer sub el.

Mulți oameni au centrala setată la o temperatură prea mare de 70 sau 80 de grade. Reglează temperatura centralei la 55 de grade, asta îți poate salva câteva sute de lei pe an. Dacă butonul nu are numere, îndreaptă-l în sus. De obicei, trucul ăsta funcționează”, a explicat bărbatul pe TikTok.

La Ce Temperatura Setez Centrala Termica?🛠️😉 Daca centrala ta scoate abur pe tubulatura… S-ar putea sa pierzi bani consumand prea mult gaz. Uite ce trebuie sa faci. Sa zicem ca ai o centrala în condensare. Atunci mergi la panoul centralei. Va arata cam asa, sau asa, sau asa. Aici vei avea un buton pentru a controla temperatura pe tur. Ar trebui să aibă o imagine mica cu un calorifer sub el. Mulți oameni au centrala setata la o temperatura prea mare de 70 sau 80 de grade. Reglează temperatura centralei la 55 de grade. Asta îți poate salva cateva sute de lei pe an. Dacă butonul n-are numere, indreapta-l în sus. De obicei trucul asta funcționează. Urmareste-ma pentru și mai multe sfaturi de genul asta. Azi vreau să vă arat ceva ce poate schimba modul în care privesti cheltuielile la gaz. Si mai important, cum putem toți să ne bucurăm de o căldură plăcută fără să aruncăm banii pe fereastră. Subiectul de astăzi? Temperatura optimă la care ar trebui setată centrala termică. Da știu, sună tehnic dar rămâneți cu mine mai departe. „La ce temperatură setez centrala termică?” Ei bine am cercetat, am testat și am descoperit răspunsuri surprinzătoare. Dacă centrala voastră merge degeaba în loc să vă încălzească casa, e semn clar că aruncăm bani pe fereastră. Așadar am un sfat simplu, dar care poate schimba jocul: setarea optimă a temperaturii. Majoritatea au centrale reglate la 70, ba chiar 80 de grade! Sună bine, nu? Dar ce dacă v-aș spune că reglând temperatura la doar 55 de grade, nu numai că veți avea parte de confortul termic dorit, dar veți și economisi o sumă frumoasă de bani? Da, ați auzit bine. Iar pentru cei dintre voi care priviți acum la panoul de la centrală gândindu-vă „Și acum ce fac?”, am vești bune. Am pregătit un ghid clar cu imagini, exemple și un truc de urgență pentru cei fără afișaje digitale. Nu este rocket science, dar este ceva ce fiecare proprietar de centrală termică ar trebui să știe. Acum știu că s-ar putea să fiți sceptici. „Cosmin, dar asta chiar funcționează?” Ei bine dragii mei, nu doar că funcționează, dar este și unul dintre cele mai ușoare lucruri pe care le puteți face pentru a vă reduce cheltuielile fără a sacrifica confortul. Înainte să închei, vreau să vă spun un lucru: nu luați doar cuvântul meu pentru asta. V-am pregătit un video, unul în care merg în detaliu, vă arăt exact ce trebuie făcut, cum și de ce. Este simplu este direct și cel mai important, este eficient. Deci, ce mai așteptați? Haideți să facem primul pas împreună spre un confort termic inteligent și economic. Urmăriți-mă în acest video și să începem să economisim împreună. Este momentul să preluăm controlul facturilor noastre la gaz. Cu căldură (la propriu și la figurat), Cosmin de la Blog de Instalații