Turist român, țepuit din prima zi de vacanță în Turcia: „Ce era să fac? Sa mă iau la bătaie cu ei?”

Un român care și-a petrecut concediul în Turcia a fost șocat de experiențele neplăcute de care a avut parte. Cum a ajuns să fie furat a povestit chiar acesta.

Nu a beneficiat de bon fiscal, ci de suma scrisă de mână

Turistul român care a mers în vacanță în Istanbul alături de partenera sa a avut parte de o surpriză neplăcută după ce a cumpărat cu kebab din Marele Bazar din Istanbul. Acesta a povestit întreaga experiență pe un grup de Facebook dedicat turismului din .

„Fraților, am mâncat împreună cu prietena mea în Bazar câte un kebab (muuult sub așteptări) și am plătit 1900 de lire. Hoție pe față… Sper să ajute pe cineva pățania mea” – nu a beneficiat de bon fiscal, ci de suma scrisă de mână pe o bucată de hârtie.

Acesta a mai specificat faptul că această experiență a avut loc în prima zi de vacanță și că pe moment nu a realizat ce înseamnă suma respectivă în lei, potrivit .

„Era în prima zi, nu prea puteam calcula rapid cât înseamnă în lei… și ce era să fac? Sa mă iau la bătaie cu ei?”.

Nu a fost păgubit doar în bazar, ci și în uber:

„M-au furat chiar și la Uber. La sfârșitul cursei mi-au cerut și cash, fiindcă a fost foarte aglomerat traficul”.

Ce spune un alt turist păcălit

Un alt român a povestit cum în timpul unei vacanțe în Turcia a fost nevoit să plătească mai bine de 1.200 de lire pe mâncare.

„Noi am plătit la un restaurant sub Podul Galata 12000 și ceva de lire pe două – trei aperitive, șase creveți, o doradă și o sticlă mică de vin.

Ne-a adus meniul, ne-a „aburit” că vin să arate peștele, dar ne-au luat și meniurile în același timp. Ulterior am mâncat foarte bine în restaurante curate cu 500 – 600 lire”.

Atunci când vine vorba de turism, românii care vizitează diverse țări au parte de diverse pățanii. În timp ce unii dintre ei au parte de experiențe plăcute și s-ar reîntoarce cu drag în locurile respective, alții ajung să se întoarcă acasă „țepuiți”.