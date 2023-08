Turiștii și-au parcat mașinile pe nisip, în Eforie Sud. Ce amenzi riscă

Parcatul pe nisip, incidentul care are loc an de an în stațiunile de pe litoralul românesc, s-a petrecut din nou, la Eforie Sud. Mai mulți turiști și-au , în zona în care plaja este lărgită.

„Păi toată lumea parchează”

La eforie Sud, unii turiști și-au parcat mașinile chiar la și au ignorat panoul prin care se înștiințează că este interzis accesul cu mașina, conform

„Păi toată lumea parchează, adică nu înțeleg de ce nu am putea parca? Pe weekend am fost aici patru zile și toată lumea parca pe aici. A fost și poliția acum vreo două zile și nu ne-a zis absolut nimic”, a spus o turistă.

Alți turiști susțin că nu au văzut indicatorul.

Camparea interzisă, trecută cu vederea

În această zonă oamenii vin și campează cu rulote și corturi, chiar dacă nu este un loc în care campingul este permis. Totuși, turiștii se bucură de faptul că nu sunt controale.

Chiar dacă un bărbat a văzut indicatorul și s-a temut de faptul că poate primi o amenda, s-a interesat de la alți oameni care au campat în zonă dacă este permis acest lucru, iar ei i-au spus că nu a fost nicio problem până acum.

„Mi-a fost frică, am întrebat și pe alții care au mai fost aici înaintea mea și mi s-a spus că nu au fost probleme. Am văzut acolo accesul interzis și sper să nu se întâmple locul ăsta, să iau amendă, sper din tot sufletul”, a spus bărbatul.

Cei care își lasă mașinile parcate pe nisip riscă o amendă de până la 20.000 de lei.