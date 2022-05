UMPMV, mesaj de ziua UNPR: Statul roman trebuie să fie puternic, să se mobilizeze exemplar, să protejeze ţară şi cetăţenii săi

Generalul Gabriel Oprea, președintele UMPMV și al Uniunii Naționale pentru Progresul României, a transmis, de ziua partidului UNPR, un mesaj de încurajare pentru români, legat de actualele amenințări de securitate geopolitică.

“Astăzi, la 1 mai, se împlinesc 12 ani de la înființarea UNPR. Au fost şi vremuri bune pentru partid, au fost şi vremuri mai puţin bune, aşa este politică. Sunt 12 ani de când am adus în politică acest proiect, ani în care am construit, am primit lovituri, ne-am ridicat și mergem înainte. UNPR a fost clădit în jurul interesului național. Un partid de patrioți, format de la zero în Parlamentul României, care și-a ales ca imn „Noi suntem români”, un imn cu o simbolistică în care credem cu toată forța și cu toată inima. Despre UNPR se poate spune orice, dar toată lumea ştie că noi, cei care am format acest partid, am dovedit că ne iubim ţară. Dumnezeu, Onoare, Patrie – caracterizează proiectul nostru politic și sunt credințele noastre profunde. Noi credem în Dumnezeu, suntem oameni de Onoare și punem Patria înainte de orice scopuri sau interese politice.

Ca partid de centru-stânga, UNPR a asigurat echilibrul politic și a contribuit major la menținerea stabilității economice și sociale, într-o vreme în care țări din jurul nostru se prăbușeau, pe fondul crizei economice mondiale. Ca ministru al Apărării, am fost alături de oamenii din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională prin măsuri concrete, dar și cu sufletul, fiind fiu de militar și militar, la rândul meu. Am acționat întotdeauna gândindu-mă la binele oamenilor. În perioada în care am fost vicepremier pentru securitate națională și ministru al Afacerilor Interne, UNPR a propus și a trecut în Parlament proiecte foarte importante pentru români.

UNPR şi-a făcut datoria faţă de români şi, în continuare, sprijinim oamenii şi instituţiile din domeniul apărare, ordine publica şi siguranţa naţională. S-a încheiat, speram, o perioadă grea pentru lume, o perioadă în care ne-am luptat cu un dușman nevăzut, pandemia. Acest război atipic și nedrept a fost urmat de un război convenţional, la graniţele României, în Ucraina, ţară care este şi astăzi atacată de Rusia.

În aceste vremuri, statul roman trebuie să fie puternic, instituţiile statului trebuie să se mobilizeze exemplar şi să protejeze ţară şi cetăţenii săi. Trebuie să fim puternici și responsabili. Și vom reuși să trecem cu bine și de aceste obstacole care au schimbat fața lumii. Avem toate motivele să fim mândri de țara noastră, dar societatea românească are nevoie de reconstrucție. Să ne întoarcem la istorie și să ne luăm de acolo forța de a depăși orice greutăți. Să fim uniți, să construim împreună, să facem cinste eroilor noștri, care s-au sacrificat de-a lungul istoriei pentru ca neamul românesc să dăinuie peste timp.

Putem mult mai mult și trebuie să arătăm lumii asta, excelăm în foarte multe domenii și trebuie să fim apreciați așa cum merităm. Statul roman trebuie să-şi sprijine total cetăţenii, este nevoie de măsuri cu impact real şi imediat pentru redresarea economică. Iar politica pe care o fac partidele astăzi trebuie să fie total în interesul cetățeanului, în interesul naţional. România are nevoie de un partid ca UNPR, care a făcut întotdeauna politica cetăţenilor, a oamenilor.

