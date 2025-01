Un alt adolescent din Tulcea și-a pus capăt zilelor. Mesajul tulburător pe care l-a lăsat

În nici 24 de ore, trei și-au pus capăt zilelor. La câteva ore distanță de momentul în care doi adolescenți de 15 ani din Tulcea au fost găsiți fără viață, după ce s-au aruncat împreună de pe o carieră de piatră, un al treilea tânăr s-a spânzurat. Acesta din urmă a explicat printr-un videoclip cutremurător care este motivul pentru l-a dus la luarea deciziei.

Tânărul de 18 ani care și-a luat viața ar fi fost victima bullyingului. Acesta ar fi suferit de mult timp, dar nimeni nu a reușit să vadă și să înțeleagă suferințele prin care trecea băiatul. Era crescut doar de bunică, după ce mama lui a suferit un accident grav de maşină care a lăsat-o într-un scaun cu rotile. În ceea ce-l privește pe tatăl băiatului, acesta ar fi dispărut pur şi simplu din peisaj.

„Eu nu am avut părinţi. Chiar dacă să zicem că luam BAC-ul, într-un fel nu avea cine să mă susţină. N-o să iau bacul oricum! Corpul, mintea mea nu mă mai lasă! N-am motivaţie să fac absolut nimic! Nu pot să fac absolut nimic”, a mărturisit băiatul înainte să-şi ia viaţa, potrivit .

Cum era văzut băiatul de personalul liceului în care învăța

Confruntându-se cu o depresie puternică, fără sprijin şi fără o persoană la ajutorul căreia să poată apela, băiatul a considerat că unica soluție să scape de tot ce simțea era să își pună capăt vieții. Cunoscuții susțin că ceea ce l-ar fi împins categoric către gestul extrem a fost despărţirea de iubită. O fată cu un an mai tânără căreia îi vorbise despre planurile sale.

„A fost singurul om care, din câte ştim noi, căruia i-a dezvăluit parţial intenţiile sale. Nu a arătat probleme de integrare. Relaţia cu profesorii era una normală, dezvoltase o relaţie mai apropiată cu profesoara de franceză”, a spus Florin Anastasiu, directorul liceului la care era băiatul.

„Era foarte retras, se ascundea sub gluga hanoracului. Am avut câteva întâlniri cu el. În toate aceste întâlniri am încercat să-l sprijin, să se integreze”, a spus Carmina Butoi, consilier școlar.

A fost deschisă o anchetă

Poliţiştii au deschis o anchetă în acest caz. Şi în cazul adolescenților care au fost găsiți la patru zile după dispariție fără suflare continuă cercetprile, pentru a se afla motivul gestului extrem.

Suicidul în rândul este un fenomen îngrijorător. Psihiatrii îi sfătuiesc pe părinţi să fie atenţi şi să observe schimbările din comportamentul copiilor.