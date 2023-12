Un cunoscut hairstilist român a fost găsit mort în propria locuință. Cornel Mailat era proprietarul unui salon frecventat de multe VIP-uri

Cornel Mailat, un cunoscut hairstilist din Oradea, a fost găsit mort în propria locuință. Avea 44 de ani, era divorțat și avea doi copii. El era proprietarul unui salon frecventat de multe VIP-uri locale, informează site-ul .

O prietenă a apropiată a defunctului, Mihaela Bar a postat un mesaj despre Cornel Mailat.

„22 de ani, atât am petrecut împreună, cel puțin o dată pe săptămână. Ai fost unul din cei mai buni oameni pe care i-am întâlnit… puțin prea bun pentru lumea asta. Am poze și povești cu tine pentru o viață. Am râs și am plâns în hohote împreună, am călătorit, am iubit, am cântat, ne-am rugat, am suferit… Mereu îți spuneam ca eu sting becul la tine, dar nu mă gândeam ca se va stinge atât de repede pentru tine… M-ai îmbrățișat și mi-ai spus că s-ar putea să fie pentru ultima oară, că niciodată nu se știe ce ne așteaptă… „Ceartă-mă Miha, că numai de la tine accept”… asta îmi sună în cap non stop. Dar tu chiar știai că de drag ce-mi ești… Nu știu cum o să treacă zilele de vineri, atunci când plecam de la tine uitându-mă în toate vitrinele de încântată ce eram… Când o să ne întâlnim iar, o să vin cu o decapotabilă și un cd cu muzică italiană. Până atunci, iartă-mă dacă n-am făcut destul… O să te port mereu în sufletul și în părul meu!”

Cum îl descriu foștii clienți sau cunoscuți, în postările lor.

„Un munte de bunătate, cu o personalitate și un suflet tare zbuciumat, mereu în căutarea a Ceva, a acelui Ceva… Acum, sper că L-a găsit…”.