Un influencer străin de succes, fascinat de Piaţa Obor: „Sunt uimit să văd câtă diversitate există când vine vorba de fructe și legume proaspete” (VIDEO)

Davud Akhundzada, un influencer din Azerbaidjan cu peste 800.000 de urmăritori pe TikTok, a povestit experiența sa din Piața Obor din București.

Davud a fost fascinat de diversitatea și calitatea produselor proaspete din Piața Obor. Acesta a început ziua cu o oprire la un stand de cireșe. „Salut, îmi puteți da un kilogram, vă rog? Mulțumesc. Este sezonul lor așa că vom obține un preț bun, 4,31 dolari pentru un kilogram. Sunt uimit să văd câtă diversitate există când vine vorba de fructe și legume proaspete”, a spus el, entuziasmat de ofertă, potrivit .

Davud a continuat să exploreze tarabele, unde a cumpărat roșii mari și proaspete, usturoi și lavandă. „Îmi puteți da și un kilogram de roșii, vă rog? Plătim un dolar și 30 de cenți pentru un kilogram. Sunt uriașe, roșii românești”, a adăugat el, apreciind calitatea produselor.

În plus, a achiziționat un săculeț de lavandă pentru 5 lei, două legături de usturoi pentru 10 lei și zmeură proaspătă pentru 10 lei. „Mulțumesc!” a spus vloggerul, lăsând un bacșiș generos vânzătoarelor, apreciind amabilitatea acestora și calitatea produselor.

Impresionat de atmosfera pieței și de organizarea acesteia, Davud a decis să ofere flori doamnelor din piață ca semn de recunoștință.

„Primele impresii, piața este bine organizată, super curată, nu mă surprinde deloc având în vedere că astfel de locuri sunt foarte bine gestionate”, a declarat el.

Buying Fresh Fruits and Vegetables at Obor Market in Romania 🇷🇴