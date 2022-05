Un parlamentar anunță intenția Rusiei de a rămâne permanent pe teritoriul ucrainean

Un parlamentar rus aflat într-o vizită oficială în Ucraina a făcut o declarație controversată. Andrey Turchak a afirmat ca rușii rămân pe teritoriul Ucrainei pentru totdeauna, iar orașul Herson va aparține Rusiei și că nu mai există cale de întoarcere.

Este prima dată când un înalt oficial rus anunță că s-a decis prezența permanentă pe teritoriul ucrainean.

„Rusia este aici pentru totdeauna. Nu ar trebui să existe nicio îndoială în legătură cu acest lucru. Nu va exista nicio întoarcere în trecut. Vom trăi împreună, vom dezvolta această regiune bogată în moștenire istorică, alături de oamenii care trăiesc aici”, a adăugat Turchak, citează

To Stay in Southern ‘Forever’ – Senior Lawmaker

