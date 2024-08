Un român și-a cumpărat 5 apartamente în Italia, la malul mării. Cum a reușit

Piața imobiliară din Cluj-Napoca este peste așteptări. Astfel că, mulți dintre cei care au locuințe în acest oraș și le-au vândut au făcut bani foarte frumoși. În așa fel a procedat și un român care apoi și-a cumpărat mai multe

Locuințele din Cluj-Napoca sunt foarte greu de vândut pentru că au prețuri colosale. Mai mulți localnici au spus că prețurile din acest oraș transilvănean sunt foarte mari, traiul este foarte scump, iar prețurile nu sunt mereu justificate, conform

Ce a făcut românul

Un român a cumpărat cinci apartamente cu trei camere, la , pentru suma 220.000 de euro. Acesta a spus că și-ar fi putut cumpăra doar un apartament cu trei camere pentru această sumă de bani.

„(…) Eu am cumpărat cu 220.000 de euro, cinci apartamente de trei camere pe malul mării Tireniene, în nordul Calabriei. Cu 220.000 de euro, aici, cumperi doar unul de trei camere, la cheie, amenajat. Cred, nu știu dacă îți ajung. Am vândut un apartament de trei camere si am luat cinci în Italia”, a adăugat acesta.

Reacțiile internauților

Această situația a șocat internauții cărora nu le venea să creadă faptul că bărbatul a cumpărat cinci apartamente în Italia.

„A visat azi noapte că si-a luat cinci apartamente în Italia”;

„Cinci apartamente cu trei camere în Calabria e vrăjeală curată. Sunt sigur că e total invers”;

„Eu locuiesc în Cluj și am stat și în Italia. Într-un oraș de dimensiunea Clujului, în Italia îți cumperi lejer un apartament cu trei camere la 60.000 de euro”, au fost unele dintre reacții.