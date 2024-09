Unui pensionar i-a crescut pensia doar pe decizia de recalculare. Când a venit poștașul, i-a dat mai puțini bani. “Mi-a trântit telefonul în nas”

Mai mulți pensionari sunt nemulțumiți după a pensiilor. Pensionarii nemulțumiți au luat cu asalt Casele de Pensii pentru a cere explicații cu privire la pe care au primit-o.

Nemulțumiri există și legate de numărul de ani munciți, care nu se regăsesc pe deciziile de recalculare a pensiilor.

“Mi-a trântit telefonul în nas după ce am încercat 2 ore să intru în legătură cu ei”

De exemplu, un pensionar s-a trezit că pe decizia de recalculare a pensiei a primit o sumă mai mare de bani, însă, când a venit poștașul cu pensia, a avut pare de o surpriză neplăcută, și anume, i-a dat mai puțini bani, informează .

„Tatăl meu a primit decizie de recalculare acasă cu pensia marită. Ieri, surpriză, postașul i-a adus aceeași pensie fără majorări.

Am sunat la Casa de Pensii Suceava și doamna de la relații cu publicul mi-a spus că la ei figurează cu pensia nemodificată și că dacă sigur am primit decizia de la ei. Mi-a trântit telefonul în nas după ce am încercat 2 ore să intru în legătură cu ei.

Cui ar trebui să mă adresez? Să merg personal la Casa de Pensii cu decizia primită prin poștă sau se va actualiza automat, mai târziu?”, a spus fiul unui pensionar.

Ministrul Muncii: “Şi pensionarii cu pensii mai mici vor beneficia de aceste creșteri ale pensiilor”

Ministrul Muncii și Solidarității a anunțat cu cât au crescut pensiile românilor după recalculare.

„În iulie 2024, pensia medie era de 2.250 lei. Iar în septembrie 2024, aceasta va crește la 2.761 lei. Avem un număr de 1.960.012 pensii majorate între 1 și 500 lei, un număr de 1.033.580 de pensii majorate cu sume între 501 și 1.000 lei. Un număr de 721.360 de pensii majorate cu sume între 1.001 lei și 2.000 lei.

Un număr de 83.637 de pensii majorate între 2.001 lei și 3.000 lei și un număr de 7.681 de pensii majorate cu peste 3.000 lei. Vom constata împreună că şi pensionarii cu pensii mai mici vor beneficia de aceste creșteri ale pensiilor.”, a spus Bucura Oprescu, ministrul Muncii și Solidarității.