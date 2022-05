Vasile Dîncu: 1.400 de persoane înscrise pentru 440 de locuri de rezervist voluntar / „Va trebui să lucrăm un pic la sistemul de salarizare”

Ministrul Apărării, Vasile Dîncu, a declarat că, au fost depuse 1400 de dosare pentru postul de reverzist volntar, în condițiile în care MApN a scos doar 440 de posturi.

Dîncu a subliniat că există o tendință în creștere în ceea ce privește interesul pentru zona militară și că ar trebui îmbunătățit sistemul de salarizare, fiindcă militarii sunt plătiți „sub nivelul misiunii pe care o au”.

„Este o cerere din ce în ce mai mare pentru zona militară”

Ministrul Apărării a spus că, într-o unitate militară din teritoriu unde erau scoase la concurs aproximativ 20 de posturi, existau 80 de dosare depuse, indicând cererea tot mai mare pentru această zonă.

„Am avut pentru zona de rezervişti voluntari, am avut 440 de locuri rămase de anul trecut şi am făcut o campanie în ianuarie-februarie de înscrieri, am avut 1400 de dosare, deci asta înseamnă că este o cerere din ce în ce mai mare pentru zona militară, sigur că trebuie să mai îmbunătăţim şi noi condiţiile de salarizare, dar le-am îmbunătăţit şi cred că asta a fost un succes.

Am văzut, de asemenea, am fost într-o mare unitate militară din teritoriu unde erau scoase la concurs vreo 20 de posturi şi aveau 80 de dosare, depuse, asta îmi spune că există o tendinţă de creştere”, a declarat ministrul Apărării, potrivit

„Va trebui să lucrăm un pic la sistemul de salarizare”

Vasile Dîncu a menționat că modul în care sunt cu cel al unui muncitor necalificat, de aceea trebuie refăcut sistemul de salarizare.

„Sigur că va trebui să lucrăm un pic la sistemul de salarizare pentru că, lumea nu ştie, din nefericire modul în care sunt plătiţi militarii este unul sub nivelul misiunii pe care o au. Vă dau un singur exemplu: un militar profesionist are echivalarea în sistemul civil 0 bază, adică muncitor necalificat, nu este normal să se întâmple asta. Încerc să schimbăm aceste lucruri refăcând sistemul de salarizare din Armată şi corelându-l cu adevărat cu sacrificiile care se cer unui militar.

Am optimizat cele legate de voluntari, rezervist- voluntar, am optimizat veniturile pe care le primesc în perioada când nu se află în instrucţie sau cele din perioada de instrucţie, încercăm să ne adaptăm şi la nivelul de aspiraţie al populaţiei, pentru că acesta este un lucru esenţial pentru a putea aduce resursă umană de calitate”, spune Vasile Dîncu.