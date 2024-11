Zeci de români, victime ale escrocheriei „SIM-ul fantomă”, nevoiți să achite sute de lei. Cum ne putem apăra

Tot mai mulți români sunt victimele atacurilor cibernetice, cu cât hackerii devin tot mai greu de identificat și modurile în care atacă, tot mai imprevizibile. Acum, zeci de români sunt nevoiți să plătească sute de lei pentru SMS-uri pe care nici măcar nu le-au dat.

Cum acționează hackerii

au clonat mai multe cartele de telefoane, de pe care au trimis mesaje spre numere cu suprataxă, înființate tot de ei. Banii pe care au ajuns să îi datoreze românii sunt greu de recuperat, iar victimele nici măcar nu realizează că telefoanele lor au fost piratate până nu află de suma care trebuie achitată companiei de telefonie.

Una dintre victime este o studentă la actorie. Tânăra a fost de-a dreptul șocată când a văzut suma pe care o are de achitat, cu atât mai mult cu cât nu știa să fi trimis niciunul dintre cele aproape 500 de mesaje.

„Am primit un mesaj conform căruia am făcut cost suplimentar în valoare de 440 de ron din SMS-uri internaționale, dar eu în realitate nu am trimis niciun SMS internațional. Şi după am văzut că au fost trimise de pe telefonul meu vreo 500 de mesaje cu acelaşi text spre un număr canadian – wake up – acelaşi text de 500 de ori”, a povestit Giulia Apostu, victimă, pentru .

Cum trebuie să procedăm dacă suntem victimele unei astfel de escrocherii

„SIM-ul fantomă” începe când un escroc înşală operatorul de telefonie mobilă şi astfel portează numărul de mobil al victimei pe SIM-ul lui.

„Respectivul atacator are o poveste foarte convingătoare prin care reușește să îl convingă pe repectivul operator să îi treacă numărul pe un alt SIM pe care îl are. Făcand acest lucru, poți capta autentificarea în doi pași pe care o ai pe dispozitivul respectiv”, a explicat Silviu Stahie, specialist Bitfender.

Aşa se face că hackerii primesc codurile cu care autorizează propriile tranzacţii bancare.

„Dacă se confirmă aceasta clonare a cartelei SIM, bineînţeles, primul pas este să se raporteze acest caz poliţiei. Ar trebui să fie contactată şi bancă şi să fie urmărite tranzacţiile care se fac în conturile noastre”, a declarat Laura Voicu, Institutul de Prevenire a Criminalităţii IGPR.

Cum ne recomandă experții să ne protejăm de astfel de atacuri

Experţii în securitate cibernetică ne sfătuiesc să ne asigurăm că re-emiterea cartelei SIM nu se poate face fără parolă, să nu folosim acelaşi cod pentru mai multe conturi şi să îl schimbăm frecvent.