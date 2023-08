7 persoane ucise și 129 rănite, într-un atac cu rachetă asupra unui teatru din Cernihiv: „O altă crimă de război a Rusiei” (FOTO, VIDEO)

Șapte persoane, printre care un copil în vârstă de 6 ani, au fost ucise într-un atac cu rachetă al forțelor ruse asupra unui teatru din Cernihiv, oraș aflat în nordul Ucrainei, susțin oficialii ucraineni, potrivit .

Printre cele 129 de persoane rănite în atac sunt și 15 copii, a precizat Ministerul ucrainean al afacerilor interne. Cel puțin 25 de oameni sunt în spital.

Au căzut victime și persoane care celebrau o sărbătoare ortodoxă la o biserică din zonă, susține ministerul.

În atac au mai fost avariate piața centrală și o clădire universitară.

This is what it means to live next to a terrorist state. This is what we are uniting the entire world against.

Today, a Russian missile hit the heart of Chernihiv. A square, a university, and a theater. Russia turned an ordinary Saturday into a day of pain and loss. There are…

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)