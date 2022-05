80 de zile de război în Ucraina: Cele două scenarii posibile în care s-ar putea termina conflictul militar

Vladimir Putin plănuiește să anexeze regiuni întregi din sudul și estul Ucrainei în Rusia, potrivit analiștilor de la Institutul pentru Studierea Războiului Katherine Lawlor și Mason Clark. Sudarea teritoriilor ucrainene de teritoriul rus s-ar putea face sub amenințarea bombei nucleare în Ucraina și țările vecine.

„După anexare, Vladimir Putin va afirma că doctrina rusă care permite utilizarea armelor nucleare pentru a apăra teritoriul rus se aplică acelor teritorii nou anexate. Astfel de acțiuni ar amenința Ucraina și partenerii săi cu un atac nuclear dacă contraofensivele ucrainene pentru eliberarea teritoriului ocupat de ruși vor continua”,

intends to announce the annexation of the occupied territories of to soile on ( ) !!!

” In right picture, as you see Russian workers change road signs to Russian language „

