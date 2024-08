A murit Bernard Hill, actorul din Titanic și Lord of the Rings

Bernard Hill, actor cunoscut pentru rolurile sale din Titanic și Lord of the Rings, s-a stins din viață duminică dimineață, la vârsta de 79 de ani, potrivit .

Titanic și Lord of the Rings, cele mai sonore nume din CV-ul actorului

Actorul englez a interpretat rolul Căpitanului Edward Smith în Titanic, film premiat cu Oscar în 1997, și pe cel al Regelui Theoden în Lord of the Rings.

Un alt moment important al carierei sale a fost când l-a jucat pe Yosser Hughes în Boys from the Blackstuff. Producția a fost distinsă cu Premiul Bafta în 1983, iar în 2000 a fost plasată pe poziția a 7-a în ierarhia all time pe care a realizat-o Institutul Britanic de Film.

Bernard Hill avea 79 de ani

Bernard Hill s-a stins din viață duminică dimineață, a confirmat agentul său, Lou Coulson.

Artiștii i-au adus omagii pe rețelele sociale.

Cântăreața scoțiană Barbara Dickson l-a descris drept „un actor cu adevărat minunat”: „A fost un privilegiu să îl întâlnesc. Odihnește-te în pace, Benny”.

Bernard Hill, care era din Manchester, urma să revină pe ecrane în al doilea sezon al producției The Responder.