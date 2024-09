A murit Marian Robinson, mama fostei prime doamne Michelle Obama

Marian Robinson, mama fostei prime doamne a Statelor Unite, Michelle Obama, a decedat vineri, 31 mai 2024, la vârsta de 86 de ani.

„După ce am bătut-o la cap, ea a fost de acord să se mute la Casa Albă cu Michelle şi Barack. Aveam nevoie de ea. Fetele aveau nevoie de ea. Şi a ajuns să fie sprijinul nostru prin toate”, se arată în declaraţia familiei, adăugând că ea a murit „în pace” vineri.

„In our sadness, we are lifted up by the extraordinary gift of her life,” said the former first lady.

Cunoscută cu afecțiune sub numele de „prima bunică”, Marian Robinson a fost o prezență importantă în familie mai ales în cei opt ani în care ginerele său, Barack Obama a fost președintele SUA. Ea s-a implicat în îngrijirea nepoatelor sale, Malia și Sasha, în special în primii ani petrecuți la Casa Albă. Familia a subliniat că Marian s-a mutat la Casa Albă pentru a fi alături de ei, oferind un ajutor indispensabil.

Paraphrasing from Michelle Obama’s “Becoming” book

She asked her Mom why she was holding Barack’s hand on election night

“His father left when he was 2. He lost his mother to cancer. He was moments away from becoming leader of the free world with no parents. So I took his hand”

— Evan (@daviddunn177)