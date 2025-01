Accident aviatic în SUA. Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit pe o clădire. Sunt mai multe victime

în . Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit pe o clădire comercială din sudul Californiei, anunță oficiali citaţi de .

În urma tragediei, doi oameni au murit, iar alți 18 au fost răniți.

Zece dintre persoanele rănite au fost transportate la spital cu răni, potrivit Departamentului de Poliţie Fullerton, într-o postare pe X. Opt persoane au primit asistenţă medicală pe loc şi au fost lăsate să plece.

Aeronava cu un singur motor Van’s RV-10 s-a prăbuşit la ora 14:15PST (20:15 GMT), potrivit Administraţiei Federale pentru Aviaţie (FAA).

Momentan, oficialii nu au oferit alte detalii cu privire la modul în care a avut loc accidentul. Nu se știe, momentan, dacă persoanele care au murit erau muncitori sau se aflau la bordul avionului.

Poliţia a anunțat că evacuează clădirile din zonă şi cere oamenilor să stea departe de locul prăbuşirii.

Imobilul care a fost lovit este o fabrică de mobilă, a precizat congresmanul Lou Correa, care reprezintă zona Orange County, situată la circa 40 de kilometri sud de Los Angeles.

În total, 12 dintre victime sunt muncitori din fabrică, a scris Correa, într-o postare pe X,

Prăbuşirea a provocat şi un incendiu care a fost stins de pompieri.

Imaginile surprinse de camerele de securitate ale unei clădiri de peste drum arată o explozie puternică, potrivit presei locale.

”Oamenii sunt şocaţi de situaţie”, a declarat martorul Mark Anderson pentru KRCA-TV.

”A fost o bubuitură puternică şi apoi cinev a ieşit şi a spus: Doamne, clădirea a luat foc”, a arătat el.

