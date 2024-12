Patru persoane au murit într-un accident aviatic, după ce un elicopter a lovit un spital în Turcia (FOTO)

Patru persoane au murit duminică într-un accident aviatic în sud-vestul Turciei, când un elicopter de ambulanță a lovit o clădire a unui spital și s-a prăbușit, notează .

Conform unui comunicat al Ministerului Sănătății, elicopterul decolase de la Spitalul de Formare și Cercetare Mugla, având la bord doi piloți, un medic și un alt angajat medical.

Idris Akbiyik, guvernatorul regiunii Mugla, a precizat că elicopterul s-a izbit inițial de etajul patru al clădirii spitalului, înainte de a se prăbuşi.

🇹🇷 A medical helicopter crashed into a hospital building in southern Turkey, killing four people – two pilots and two doctors, local media reported.

