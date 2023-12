Activiștii de mediu au „eco-vandalizat” apa din Marele Canal din Veneția: „Știm că viitorul nostru este în pericol și că nu se face nimic pentru a-l proteja”

Activiștii italieni de mediu au folosit sâmbătă, 9 decembrie, un colorant pentru a înverzi apa din Marele Canal din Veneția, în semn de protest față de cei care consideră a fi o lipsă de progres la summitul COP 28 în privința climei din Dubai, relatează .

Grupul de activiști au prezentat și un banner pe care scria: „În timp ce guvernul vorbește, noi atârnăm de un fir de ață”.

„Știm că viitorul nostru este în pericol și că nu se face nimic pentru a-l proteja”, se arată într-o postare publicată pe Facebook.

„Din cauza acrobațiilor auto-activiștilor eco-activiști sau mai degrabă eco-vandali, am fost nevoiți să întrerupem serviciul de transport în comun și navigația în Marele Canal și, de asemenea, să activăm controale de mediu pentru ape și verificarea coloanelor recent restaurate ale canalului”, se arată într-o declarație a primarului Luigi Brugnaro.

„Veneția este un oraș fragil, de iubit și mai ales de respectat. Este suficient”, a adăugat el.

Ancora gli eco-vandali… abbiamo dovuto interrompere il pubblico servizio per precauzione, visto le loro acrobazie e le loro bravate … stavolta li denunciamo anche per “interruzione di pubblico servizio” e speriamo tanto che in galera ci finiscano proprio …

— Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro)