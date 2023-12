Activiștii pentru climă au protestat cu pudră de cacao și noroi aruncate pe bazilica Sfântul Marcu din Veneția: „Suntem aici pentru a acționa alarma de incendiu”

Un protest al activiștilor de climă a avut loc în Veneția. Aceștia au folosit extinctoare de incendiu pentru a arunca pudră Nesquik pe fațada laterală din dreapta a bazilicii Sfântul Marcu din Veneția, relatează Agerpres.

Această mișcare a activiștilor face parte dintr-un nou demers organizat pentru atragerea atenției asupra urgenței climatice și pentru impulsionarea guvernelor de a acționa, scrie ANSA. Ei au stropit și cu noroi lichid coloanele monumentului înscris în patrimoniul mondial UNESCO.

Venice: smear and dirty with mud the Façade of St. Mark’s Basilica and polluted with red smoke bomb the San Marco Square. via

