O cunoscută actriță din România a fost victimă colaterală unei reglări de conturi între interplopi

Actrița Dana Hauer, cunoscută publicului larg după ce a dat viață personajului Pisi din telenovela românească „Inimă de țigan”, a fost victima unei reglări de conturi.

Actrița româncă este măritată cu unul dintre cei mai cunoscuți interlopi

Vedeta a fost atacată de un temut bătăuș din Vâlcea, care, în realitate, avea unele socoteli neîncheiate cu soțul ei, la rândul său un lider interlop cunoscut în mediile infracționale sub numele de Mânuță.

Măritată cu unul dintre cei mai cunoscuți lideri din Râmnicu Vâlcea, Dana Hauer, devenită Mihailovici prin căsătorie, a trecut prin clipe de groază, într-o benzinărie din oraș, după ce a fost atacată de unul dintre principalii rivali ai soțului ei.

Pisi din „Inimă de țigan” este măritată cu Ion Dorin Mihailovici, zis Mânuță, un lider interlop din Vâlcea cunoscut inclusiv la nivel internațional. Potrivit unor surse judiciare, în această toamnă, Mânuță ar fi avut o dispută, la sala de forță, cu unul dintre locotenenții lui.

În acest context, soțul lui Pisi și-ar fi lovit fostul om de încredere. Incidentul nu a rămas fără urmări, în condițiile în care bărbatul rănit în orgoliu a apelat la un alt lider interlop originar din Vâlcea, Marius Stoica, zis K1, arată .

Individul ar fi început s-o înjure, s-o jignească și s-o amenințe pe fosta actrița și chiar ar fi simulat faptul că intenționează s-o lovească, la o benzinărie.

Cererea de emitere a ordinului de protecție a fost judecată de magistrații Judecătoriei Râmnicu Vâlcea, la sfârșitul lunii octombrie, iar instanța l-a obligat pe Constantin-Marius Stoica să păstreze o distanță minimă de 200 de metri „față de reclamanta Mihailovici Ioana-Daniela, precum și față de fiul minor al acesteia, cu excepția situațiilor în care se impune, potrivit legii, prezența concomitentă în fața instanțelor de judecată sau a organelor de cercetare penală.